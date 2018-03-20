Компания Kia опубликовала первые фотографии и подробности о новом поколении своего флагманского седана K900, который на нашем рынке продается под именем Quoris. Машину представят на мотор-шой в Нью-Йорке в конце марта.

На седане дебютировала новая фирменная решетка, которая получила название «Квадратичный узор» (Quadratic Pattern). По всей видимости такая форма будет применяться на всех моделях корейской компании.

В Kia не раскрыли размеры седана, но говорят, что его длина и ширина выросли, а длина колесной базы, по сравнению, с предшественником увеличилась на 60 миллиметров. Стилистику нового поколения K90/Qouris разрабатывали дизайнеры кампании из США и Южной Кореи.

Одной из особенностей нового поколения стала фоновая подсветка, которая создавалась совместно со специалистами Pantone. У нее 7 цветов и 64 варианта настроек. Мультимедийная система получила особый датчик, зажигающий 12,3-дюймовую приборную панель, когда водитель приближает к ней руку.