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20 мар 2018

Kia рассекретила новое поколение седана Qouris

Kia рассекретила новое поколение седана Qouris
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia опубликовала первые фотографии и подробности о новом поколении своего флагманского седана K900, который на нашем рынке продается под именем Quoris. Машину представят на мотор-шой в Нью-Йорке в конце марта.

На седане дебютировала новая фирменная решетка, которая получила название «Квадратичный узор» (Quadratic Pattern). По всей видимости такая форма будет применяться на всех моделях корейской компании.

В Kia не раскрыли размеры седана, но говорят, что его длина и ширина выросли, а длина колесной базы, по сравнению, с предшественником увеличилась на 60 миллиметров. Стилистику нового поколения K90/Qouris разрабатывали дизайнеры кампании из США и Южной Кореи.

Одной из особенностей нового поколения стала фоновая подсветка, которая создавалась совместно со специалистами Pantone. У нее 7 цветов и 64 варианта настроек. Мультимедийная система получила особый датчик, зажигающий 12,3-дюймовую приборную панель, когда водитель приближает к ней руку.

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При написании новости использовалась информация:
Kia

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