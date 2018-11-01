Автомобильный портал Motorpage
1 ноя 2018

Новый Quoris едет к нам!

Новый Quoris едет к нам!
Автор фото: фирма-производитель

В Россию приедет второе поколение Quoris. В наличии - мощные двигатели, полный привод и богатое оснащение опциями. Сроки появления -  первая половина следующего года

Новый автомобиль уже получил сертификат ОТТС (одобрение типа транспортного средства).  Предполагалось, что  новинка будет предлагаться, исключительно, с полным приводом, однако заявлены и «простые» версии с задним приводом. Интересная ситуация обстоит и с двигателями – для флагмана от Kia предусмотрены два атмосферных агрегата.  Первый - новый и относительно скромный V6, объемом в 3.3 литра и отдачей в 246 лошадиных сил. Второй двигатель «перекочует от предшественника»- пятилитровая V-образная восьмерка, дефорсированная до  413 «лошадей». К слову, младший двигатель тоже можно назвать задушенным -  на родине, в Корее, он выдает 370 полноценных лошадиных сил.   Но причины подобного решения ясны -  ниже мощность - меньше налог. Кстати коробка останется традиционной - восьми ступенчатый автомат.

В плане оснащения автомобиль получил несколько улучшений. Новая мультимедийная система Lexicon с гигантским экраном в 12 дюймов, амбиентная подсветка салона и цифровые панели. За всей этой роскошью, кроется очень важное техническое дополнение - теперь автомобиль будет оснащен новейшим комплексом водительских ассистентов DriveWise, который содержит в себе полный набор функций, начиная адаптивным круиз-контролем и заканчивая системой удержания полосы. Предлагая подобное решение, Kiа, негласно, включается в гонку автопроизводителей по разработке систем автопилота. К слову, представители марки называют  новый флагман  чуть ли не вершиной технологий.

Между тем до сих пор не ясна картина с ценообразованием. Возможно, их объявят  ближе к началу продаж. Кстати, новинка будет собираться на калининградском предприятии Автотор. Напомним, что цены на текущее поколение начинаются от 2 719 900 рублей.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor, mail.ru, Коммерсантъ

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Qouris

Новый Kia Qouris будут собирать в России

15 июня 2018
Kia K900

Kia рассекретила новое поколение седана Qouris

20 марта 2018
Kia Quoris

Kia показала облик нового Quoris

07 марта 2018
Kia Quoris

Kia представит новый Quoris в этом году

22 февраля 2018
Kia Quoris

Kia Quoris станет похожей на Stinger

07 июля 2017
Kia Quoris 2015

Названы рублевые цены обновленного седана Kia Quoris

17 сентября 2015

 Новости KIA Quoris

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus RC F - lexus rc f 2015 Тест драйв
31 октября 2018

Lexus RC F
"Lexus RC F: Из высшей лиги"
GAZ Gazel Sobol - туда, где не было туристов
Автопутешествия
29 октября 2018

GAZ Gazel Sobol
"Туда, где не было туристов"
Haval H9 - haval h9 2017 дорогу осилит
Тест драйв
26 октября 2018

Haval H9
"Дорогу осилит"
Citroen C3 Aircross - citroen c3 aircross 2018 гардероб с нарядами
Тест драйв
24 октября 2018

Citroen C3 Aircross
"Citroen C3 Aircross: гардероб с нарядами"

Написано новостей:

2 2 1 2 5