Новый Quoris едет к нам!

В Россию приедет второе поколение Quoris. В наличии - мощные двигатели, полный привод и богатое оснащение опциями. Сроки появления - первая половина следующего года

Новый автомобиль уже получил сертификат ОТТС (одобрение типа транспортного средства). Предполагалось, что новинка будет предлагаться, исключительно, с полным приводом, однако заявлены и «простые» версии с задним приводом. Интересная ситуация обстоит и с двигателями – для флагмана от Kia предусмотрены два атмосферных агрегата. Первый - новый и относительно скромный V6, объемом в 3.3 литра и отдачей в 246 лошадиных сил. Второй двигатель «перекочует от предшественника»- пятилитровая V-образная восьмерка, дефорсированная до 413 «лошадей». К слову, младший двигатель тоже можно назвать задушенным - на родине, в Корее, он выдает 370 полноценных лошадиных сил. Но причины подобного решения ясны - ниже мощность - меньше налог. Кстати коробка останется традиционной - восьми ступенчатый автомат.

В плане оснащения автомобиль получил несколько улучшений. Новая мультимедийная система Lexicon с гигантским экраном в 12 дюймов, амбиентная подсветка салона и цифровые панели. За всей этой роскошью, кроется очень важное техническое дополнение - теперь автомобиль будет оснащен новейшим комплексом водительских ассистентов DriveWise, который содержит в себе полный набор функций, начиная адаптивным круиз-контролем и заканчивая системой удержания полосы. Предлагая подобное решение, Kiа, негласно, включается в гонку автопроизводителей по разработке систем автопилота. К слову, представители марки называют новый флагман чуть ли не вершиной технологий.

Между тем до сих пор не ясна картина с ценообразованием. Возможно, их объявят ближе к началу продаж. Кстати, новинка будет собираться на калининградском предприятии Автотор. Напомним, что цены на текущее поколение начинаются от 2 719 900 рублей.