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4 апр 2018

Новый Kia Qouris будут собирать в России

Новый Kia Qouris будут собирать в России
Автор фото: фирма-производитель

На калининградском «Автоторе» будет локализована сборка представительских седанов Kia Qouris второго поколения. Напомним, что данную машину представили сначала у себя на родине, а затем на мотор-шоу в Нью-Йорке.

Представители «Автотора» говорят о том, что подготовка к организации сборки данной модели начнется во втором полугодии этого года, то есть российские продажи нового Qouris, вероятнее всего начнутся в начале следующего года.

Первое поколение Kia Qouris также собирали на «Автоторе» с 2013 года. За это время собрано 2000 седанов. Сборка данной модели в Калининграде осуществляется методом крупноузловой сборки.

В новом поколении Kia Qouris стал длиннее и шире предшественника, колесная база увеличилась на 60 миллиметров. На седане дебютировала новая фирменная решетка, которая получила название «Квадратичный узор» (Quadratic Pattern). По всей видимости такая форма будет применяться на всех моделях корейской компании.

Стилистику нового поколения K90/Qouris разрабатывали дизайнеры кампании из США и Южной Кореи.

Одной из особенностей нового поколения стала фоновая подсветка, которая создавалась совместно со специалистами Pantone. У нее 7 цветов и 64 варианта настроек. Мультимедийная система получила особый датчик, зажигающий 12,3-дюймовую приборную панель, когда водитель приближает к ней руку.

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При написании новости использовалась информация:
Автотор

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