Как изменились предпочтения российского покупателя за 10 лет?

Покупатель в России стал более требовательным к автомобилям, соответствующим нашим климатическим условиям и дорогам - доля кроссоверов и внедорожников в 2021 году составляет уже более половины рынка против около 30% в 2012. При этом в структуре продаж сокращается доля седанов и особенно хэтчбеков, которые были максимально популярны в 2010 году. Следуя этим трендам, в линейке LADA постоянно увеличивается доля кросс версий.

Еще один тренд - это стремление покупателя к комфорту и безопасности. Мы видим, что значительно растет спрос на автоматические трансмиссии. По данным Автостата, рост продаж автомобилей, оснащенных «двухпедальными» трансмиссиями, составил с 49% в 2014 до 66% в 2021. Вслед за изменением предпочтений покупателей автомобили становятся технически более продвинутыми и интеллектуальными. В структуре спроса снижается запрос на начальные, малооснащенные версии, например, без аудиосистемы или кондиционера. Покупатель значительно чаще выбирает автомобили с системой стабилизации движения и дополнительными электронными системами активной и пассивной безопасности. Все ключевые продукты и бестселлеры LADA имеют в своей гамме такие версии.