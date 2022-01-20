Начало второго десятилетия XXI века российский авторынок встретил в прекрасной форме: то и дело открывались новые дилерские центры, спрос несильно, но всё же превышал предложение и люди охотно несли свои накопления в кассы автосалонов. С высоты 2021 года многие реалии тех лет воспринимаются уже как экзотика. Например, в продаже было много по-настоящему импортных автомобилей, созданных для Европы, а не для российских заводов, построенных по директиве правительства ради налоговых льгот
Покупатель в России стал более требовательным к автомобилям, соответствующим нашим климатическим условиям и дорогам - доля кроссоверов и внедорожников в 2021 году составляет уже более половины рынка против около 30% в 2012. При этом в структуре продаж сокращается доля седанов и особенно хэтчбеков, которые были максимально популярны в 2010 году. Следуя этим трендам, в линейке LADA постоянно увеличивается доля кросс версий.
Еще один тренд - это стремление покупателя к комфорту и безопасности. Мы видим, что значительно растет спрос на автоматические трансмиссии. По данным Автостата, рост продаж автомобилей, оснащенных «двухпедальными» трансмиссиями, составил с 49% в 2014 до 66% в 2021. Вслед за изменением предпочтений покупателей автомобили становятся технически более продвинутыми и интеллектуальными. В структуре спроса снижается запрос на начальные, малооснащенные версии, например, без аудиосистемы или кондиционера. Покупатель значительно чаще выбирает автомобили с системой стабилизации движения и дополнительными электронными системами активной и пассивной безопасности. Все ключевые продукты и бестселлеры LADA имеют в своей гамме такие версии.
Дополнительно к сказанному выше можно добавить рост доли кредитных сделок, а также многообразие финансовых продуктов, которые сейчас доступны каждому покупателю. Так, в последние 5 лет мы видим устойчивый тренд роста кредитных сделок с 32% в 2015 году до практически 45% в 2021. В последние 3 года динамично развиваются программы подписки на автомобили и есть спрос покупателя на такие продукты. Вопрос экологии также становится все более и более важным. При этом в сегменте доступных автомобилей речь идет не об электрических моделях, технологии для которых пока еще достаточно дороги, а про би-топливные модели, использующие компримированный природный газ (CNG). На примере роста продаж Vesta CNG мы видим подтверждение этого тренда.
Доля кредитных сделок растет с 2015 года стабильно, но она зависит от множества внешних факторов, таких как ставка рефинансирования, наличия гос программ поддержки спроса и других. Многие производители развивают продажи продуктов кэптивных банков, мы, в рамках партнерства с АО «РН БАНК», предлагаем выгодные программы с максимально низким ежемесячным платежом.
Можно было прийти в шоу-рум и купить, допустим, Audi TT – сейчас это милейшее купе выведено из российского портфолио. А уж о Honda и вовсе вспоминать больно: в 2010 в России продавали не только успешный во всём мире кроссоверы CR-V, но и седаны Accord, и Civic и даже субкомпакт Jazz! А что сейчас? Honda рапортует о сворачивании продаж Pilot и готовится полностью покинуть наш рынок Читать далее
Тенденция на рынке сейчас такая, что клиенты хотят видеть наличие умных технологий, даже в самых простых комплектациях Читать далее
Появились и развиваются новые способы владения автомобилем, например, каршеринг, подписка. Набирают популярность онлайн-продажи Читать далее
Если в 2011-2014 годах “балом” правили седаны b- и с-класса, то начиная с 2015 года мы наблюдаем смещение интересов в сторону кроссоверов и внедорожников Читать далее