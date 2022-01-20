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Как изменились предпочтения российского покупателя за 10 лет?

Начало второго десятилетия XXI века российский авторынок встретил в прекрасной форме: то и дело открывались новые дилерские центры, спрос несильно, но всё же превышал предложение и люди охотно несли свои накопления в кассы автосалонов. С высоты 2021 года многие реалии тех лет воспринимаются уже как экзотика. Например, в продаже было много по-настоящему импортных автомобилей, созданных для Европы, а не для российских заводов, построенных по директиве правительства ради налоговых льгот

Анна Курочкина
Lada
20 января 2022

Анна Курочкина

руководитель управления маркетинговых коммуникаций АО АВТОВАЗ

Вслед за изменением предпочтений покупателей автомобили становятся технически более продвинутыми и интеллектуальными. В структуре спроса снижается запрос на начальные, малооснащенные версии, например, без аудиосистемы или кондиционера

Как изменились предпочтения российского покупателя за 10 лет?

Покупатель в России стал более требовательным к автомобилям, соответствующим нашим климатическим условиям и дорогам - доля кроссоверов и внедорожников в 2021 году составляет уже более половины рынка  против около 30% в 2012. При этом в структуре продаж сокращается доля седанов и особенно хэтчбеков, которые были максимально популярны в 2010 году. Следуя этим трендам, в линейке LADA постоянно увеличивается доля кросс версий.
Еще один тренд - это стремление покупателя к комфорту и безопасности. Мы видим, что значительно растет спрос на автоматические трансмиссии. По данным Автостата, рост продаж автомобилей, оснащенных «двухпедальными» трансмиссиями, составил с 49% в 2014 до 66% в 2021. Вслед за изменением предпочтений покупателей автомобили становятся технически более продвинутыми и интеллектуальными. В структуре спроса снижается запрос на начальные, малооснащенные версии, например, без аудиосистемы или кондиционера. Покупатель значительно чаще выбирает автомобили с системой стабилизации движения и дополнительными электронными системами активной и пассивной безопасности. Все ключевые продукты и бестселлеры LADA имеют в своей гамме такие версии.

Если сравнить продажи в 2010 году и сейчас, какие тенденции можно выделить?

Дополнительно к сказанному выше можно добавить рост доли кредитных сделок, а также многообразие финансовых продуктов, которые сейчас доступны каждому покупателю. Так, в последние 5 лет мы видим устойчивый тренд роста кредитных сделок с 32% в 2015 году до практически 45% в 2021. В последние 3 года динамично развиваются программы подписки на автомобили и есть спрос покупателя на такие продукты. Вопрос экологии также становится все более и более важным. При этом в сегменте доступных автомобилей речь идет не об электрических моделях, технологии для которых пока еще достаточно дороги, а про  би-топливные модели, использующие компримированный природный газ (CNG). На примере роста продаж Vesta CNG мы видим подтверждение этого тренда.

Сколько автомобилей приобретают за наличный расчет (не в кредит)? Будет ли это число сокращаться/расти?

Доля кредитных сделок растет с 2015 года стабильно, но она зависит от множества внешних факторов, таких как ставка рефинансирования, наличия гос программ поддержки спроса и других. Многие производители развивают продажи продуктов кэптивных банков, мы, в рамках партнерства с АО «РН БАНК», предлагаем выгодные программы с максимально низким ежемесячным платежом.

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