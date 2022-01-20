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Как изменились предпочтения российского покупателя за 10 лет?

Начало второго десятилетия XXI века российский авторынок встретил в прекрасной форме: то и дело открывались новые дилерские центры, спрос несильно, но всё же превышал предложение и люди охотно несли свои накопления в кассы автосалонов. С высоты 2021 года многие реалии тех лет воспринимаются уже как экзотика. Например, в продаже было много по-настоящему импортных автомобилей, созданных для Европы, а не для российских заводов, построенных по директиве правительства ради налоговых льгот

Илья Никоноров
Mitsubishi
20 января 2022

Илья Никоноров

руководитель PR-департамента Mitsubishi Motors RUS

Тенденция на рынке сейчас такая, что клиенты хотят видеть наличие умных технологий, даже в самых простых комплектациях

Если сравнить продажи в 2010 году и сейчас, какие тенденции можно выделить?

Основная тенденция, которую следует выделить – это увеличение доли кроссоверов и внедорожников. По данным AEB на октябрь 2021 года, продажи кроссоверов, внедорожников и пикапов составляют 47,5%.
Ориентир на кроссоверы и внедорожники это общемировой тренд, но в России он наиболее ярко выражен. Причин тому может быть несколько, начиная от «больше автомобиль – выше статус», до климатических особенностей (долгая зима и обилие снега) и качества дорог.
Мы постоянно общаемся с нашими клиентами и узнаем причину покупки наших автомобилей. Для покупателей Mitsubishi большой автомобиль – это в первую очередь пассивная безопасность для семьи, чувство уверенности, благодаря размеру и проходимости; вместительность салона и багажника, комфорт. Предсказуемость в разных дорожных условиях - это особенно актуально во время путешествий (колея, нечищеные от снега дороги). 

Какую долю сейчас составляют локализованные машины и какую импортные?

В 2010 году компания ММС приняла решение о локализации производства Outlander на мощностях калужского предприятия ПСМА Рус, а с 2012 года стартовало производство полного цикла (CKD) модели Mitsubishi Outlander, с 2013 года мы начали производить и Mitsubishi Pajero Sport. На сегодняшний день две наши самые популярные модели – Outlander и Pajero Sport – продолжают выпускаться на заводе в Калуге. В 2021 году доля проданных автомобилей Mitsubishi, произведённых в России, составила чуть больше 70% (на период с января по ноябрь).
Локализация производства имеет важное значение для поддержания конкурентоспособности марки в России, а также вносит вклад в создание рабочих мест и развитие российской экономики. Важно также отметить, что качество автомобилей локального производства не отличается от импортируемых. Оборудование, используемое на заводе, а также все этапы сборки отвечают высоким требованиям Mitsubishi Motors Corporation во всем мире. 

Как меняются предпочтения покупателей в плане оснащения новых автомобилей? 

Специалисты агентства "Автостат" провели опрос, участники которого оценивали опции в своем автомобиле по 5-балльной шкале. Как выяснилось, самыми необходимыми в суровых условиях нашей страны являются подогрев лобового стекла (4,68 балла) и система автозапуска (4,58 балла). Не менее важен для отечественных автомобилистов оказался собственный комфорт - опция подогрева сидений набрала 4,53 балла. Кроме того, в разряд "маст-хэв" респонденты записали парктроник и дополнительные подушки безопасности (по 4,55 балла), а также полноразмерное запасное колесо (4,52 балла). Замыкают топ-10 самых полезных автомобильных опций система контроля слепых зон, система превентивного торможения, адаптивные фары и подгорев руля - их средняя оценка составила порядка 4,4 балла.
В рамках исследования целевой аудитории Mitsubishi и основных конкурентов, которое мы проводили в этом году, выяснилось, что в целом тенденция на рынке сейчас такая, что клиенты хотят видеть наличие умных технологий, даже в самых простых комплектациях. Принципиально важно восприятие нового автомобиля как более безопасного и современного. При этом конкретные требования к комфорту, технологичности, и оснащенности сильно варьируются в зависимости от сегмента и личного профиля покупателя. В массовом сегменте на первом месте чаще всего находятся опции, которые обеспечивают безопасность и сохранность автомобиля. С повышением класса автомобиля разнообразие предпочтений клиентов возрастает, важным становится комфорт, а в премиум-классе востребованы различные варианты индивидуализации, чтобы сделать автомобиль непохожим на другие - от декоративных насадок на глушитель до эксклюзивных аэродинамических обвесов.

Как поменялись цены на самые популярные модели относительно уровня доходов? Можно ли сказать, что автомобили стали менее или более доступными?

За последние два года ситуация на автомобильном рынке изменилась не в пользу покупателей. Это выражается в первую очередь в серьёзном дефиците машин и, как следствие, росте цен на них. Новые автомобили только за последние полгода выросли в цене на 5–10%. Вслед за ними цены поднялись и на вторичном рынке — машину с пробегом можно продать за столько же, за сколько она была куплена новой. По оценкам "Авто.ру", в первом квартале 2021 рост средневзвешенных цен на вторичном рынке составил 4,7%, а с начала прошлого года - аж 25% или 135 тыс. рублей в рублевом эквиваленте. Рост цен новых автомобилей связан с изменением экономических условий для производителей и продавцов автомобилей. Речь идет о повышении стоимости и нехватки материалов, которые используются в производстве, и колебании валютных курсов.
Доходы населения растут не так быстро, как цены на товары. И если сравнивать нынешнюю ситуацию с прошлыми периодами, то можно сказать, что автомобили сейчас стали менее доступными для населения. Покупка автомобиля представляет собой серьезную нагрузку для бюджета семьи со средним доходом. 

Сколько автомобилей приобретают в кредит? Будет ли это число сокращаться/расти?

Наш банк-партнёр АО МС Банк Рус стремится предложить наиболее выгодные условия для покупки автомобилей Mitsubishi на территории России. По итогам 2020 года банк вошёл в Топ-12 по объёму выдач автокредитов. Этой осенью банк достиг отметки в 100 тысяч клиентов по всей России. Также этой осенью банк запустил специальное предложение, приуроченное к празднованию 30-летнего юбилея Mitsubishi в России, процентная станка составляла всего 3% годовых. Наиболее популярной моделью на протяжении последних 5 лет является семейный кроссовер Outlander (порядка 65% от всех выдач). Кредитная доля продаж автомобилей от общего числа проданных автомобилей Mitsubishi в 2021 году составила почти 30% (в период с января по октябрь).
С 2017 по начало 2019 года наблюдался постоянный прирост, в начале 2020 года произошло резкое падения, связанное с пандемией, в 2021 году началось легкое оживление - положительный отрыв от самой низкой точки с начала пандемии, оживление небольшое, так как до сих пор ощущаются последствия локдауна и текущего дефицита. В будущем мы ожидаем сглаживание и рост кредитных выдач.

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