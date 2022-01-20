Начало второго десятилетия XXI века российский авторынок встретил в прекрасной форме: то и дело открывались новые дилерские центры, спрос несильно, но всё же превышал предложение и люди охотно несли свои накопления в кассы автосалонов. С высоты 2021 года многие реалии тех лет воспринимаются уже как экзотика. Например, в продаже было много по-настоящему импортных автомобилей, созданных для Европы, а не для российских заводов, построенных по директиве правительства ради налоговых льгот
Основная тенденция, которую следует выделить – это увеличение доли кроссоверов и внедорожников. По данным AEB на октябрь 2021 года, продажи кроссоверов, внедорожников и пикапов составляют 47,5%.
Ориентир на кроссоверы и внедорожники это общемировой тренд, но в России он наиболее ярко выражен. Причин тому может быть несколько, начиная от «больше автомобиль – выше статус», до климатических особенностей (долгая зима и обилие снега) и качества дорог.
Мы постоянно общаемся с нашими клиентами и узнаем причину покупки наших автомобилей. Для покупателей Mitsubishi большой автомобиль – это в первую очередь пассивная безопасность для семьи, чувство уверенности, благодаря размеру и проходимости; вместительность салона и багажника, комфорт. Предсказуемость в разных дорожных условиях - это особенно актуально во время путешествий (колея, нечищеные от снега дороги).
В 2010 году компания ММС приняла решение о локализации производства Outlander на мощностях калужского предприятия ПСМА Рус, а с 2012 года стартовало производство полного цикла (CKD) модели Mitsubishi Outlander, с 2013 года мы начали производить и Mitsubishi Pajero Sport. На сегодняшний день две наши самые популярные модели – Outlander и Pajero Sport – продолжают выпускаться на заводе в Калуге. В 2021 году доля проданных автомобилей Mitsubishi, произведённых в России, составила чуть больше 70% (на период с января по ноябрь).
Локализация производства имеет важное значение для поддержания конкурентоспособности марки в России, а также вносит вклад в создание рабочих мест и развитие российской экономики. Важно также отметить, что качество автомобилей локального производства не отличается от импортируемых. Оборудование, используемое на заводе, а также все этапы сборки отвечают высоким требованиям Mitsubishi Motors Corporation во всем мире.
Специалисты агентства "Автостат" провели опрос, участники которого оценивали опции в своем автомобиле по 5-балльной шкале. Как выяснилось, самыми необходимыми в суровых условиях нашей страны являются подогрев лобового стекла (4,68 балла) и система автозапуска (4,58 балла). Не менее важен для отечественных автомобилистов оказался собственный комфорт - опция подогрева сидений набрала 4,53 балла. Кроме того, в разряд "маст-хэв" респонденты записали парктроник и дополнительные подушки безопасности (по 4,55 балла), а также полноразмерное запасное колесо (4,52 балла). Замыкают топ-10 самых полезных автомобильных опций система контроля слепых зон, система превентивного торможения, адаптивные фары и подгорев руля - их средняя оценка составила порядка 4,4 балла.
В рамках исследования целевой аудитории Mitsubishi и основных конкурентов, которое мы проводили в этом году, выяснилось, что в целом тенденция на рынке сейчас такая, что клиенты хотят видеть наличие умных технологий, даже в самых простых комплектациях. Принципиально важно восприятие нового автомобиля как более безопасного и современного. При этом конкретные требования к комфорту, технологичности, и оснащенности сильно варьируются в зависимости от сегмента и личного профиля покупателя. В массовом сегменте на первом месте чаще всего находятся опции, которые обеспечивают безопасность и сохранность автомобиля. С повышением класса автомобиля разнообразие предпочтений клиентов возрастает, важным становится комфорт, а в премиум-классе востребованы различные варианты индивидуализации, чтобы сделать автомобиль непохожим на другие - от декоративных насадок на глушитель до эксклюзивных аэродинамических обвесов.
За последние два года ситуация на автомобильном рынке изменилась не в пользу покупателей. Это выражается в первую очередь в серьёзном дефиците машин и, как следствие, росте цен на них. Новые автомобили только за последние полгода выросли в цене на 5–10%. Вслед за ними цены поднялись и на вторичном рынке — машину с пробегом можно продать за столько же, за сколько она была куплена новой. По оценкам "Авто.ру", в первом квартале 2021 рост средневзвешенных цен на вторичном рынке составил 4,7%, а с начала прошлого года - аж 25% или 135 тыс. рублей в рублевом эквиваленте. Рост цен новых автомобилей связан с изменением экономических условий для производителей и продавцов автомобилей. Речь идет о повышении стоимости и нехватки материалов, которые используются в производстве, и колебании валютных курсов.
Доходы населения растут не так быстро, как цены на товары. И если сравнивать нынешнюю ситуацию с прошлыми периодами, то можно сказать, что автомобили сейчас стали менее доступными для населения. Покупка автомобиля представляет собой серьезную нагрузку для бюджета семьи со средним доходом.
Наш банк-партнёр АО МС Банк Рус стремится предложить наиболее выгодные условия для покупки автомобилей Mitsubishi на территории России. По итогам 2020 года банк вошёл в Топ-12 по объёму выдач автокредитов. Этой осенью банк достиг отметки в 100 тысяч клиентов по всей России. Также этой осенью банк запустил специальное предложение, приуроченное к празднованию 30-летнего юбилея Mitsubishi в России, процентная станка составляла всего 3% годовых. Наиболее популярной моделью на протяжении последних 5 лет является семейный кроссовер Outlander (порядка 65% от всех выдач). Кредитная доля продаж автомобилей от общего числа проданных автомобилей Mitsubishi в 2021 году составила почти 30% (в период с января по октябрь).
С 2017 по начало 2019 года наблюдался постоянный прирост, в начале 2020 года произошло резкое падения, связанное с пандемией, в 2021 году началось легкое оживление - положительный отрыв от самой низкой точки с начала пандемии, оживление небольшое, так как до сих пор ощущаются последствия локдауна и текущего дефицита. В будущем мы ожидаем сглаживание и рост кредитных выдач.
Можно было прийти в шоу-рум и купить, допустим, Audi TT – сейчас это милейшее купе выведено из российского портфолио. А уж о Honda и вовсе вспоминать больно: в 2010 в России продавали не только успешный во всём мире кроссоверы CR-V, но и седаны Accord, и Civic и даже субкомпакт Jazz! А что сейчас? Honda рапортует о сворачивании продаж Pilot и готовится полностью покинуть наш рынок Читать далее
Вслед за изменением предпочтений покупателей автомобили становятся технически более продвинутыми и интеллектуальными. В структуре спроса снижается запрос на начальные, малооснащенные версии, например, без аудиосистемы или кондиционера Читать далее
Появились и развиваются новые способы владения автомобилем, например, каршеринг, подписка. Набирают популярность онлайн-продажи Читать далее
Если в 2011-2014 годах “балом” правили седаны b- и с-класса, то начиная с 2015 года мы наблюдаем смещение интересов в сторону кроссоверов и внедорожников Читать далее