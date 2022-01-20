Как поменялись цены на самые популярные модели относительно уровня доходов? Можно ли сказать, что автомобили стали менее или более доступными?

За последние два года ситуация на автомобильном рынке изменилась не в пользу покупателей. Это выражается в первую очередь в серьёзном дефиците машин и, как следствие, росте цен на них. Новые автомобили только за последние полгода выросли в цене на 5–10%. Вслед за ними цены поднялись и на вторичном рынке — машину с пробегом можно продать за столько же, за сколько она была куплена новой. По оценкам "Авто.ру", в первом квартале 2021 рост средневзвешенных цен на вторичном рынке составил 4,7%, а с начала прошлого года - аж 25% или 135 тыс. рублей в рублевом эквиваленте. Рост цен новых автомобилей связан с изменением экономических условий для производителей и продавцов автомобилей. Речь идет о повышении стоимости и нехватки материалов, которые используются в производстве, и колебании валютных курсов.

Доходы населения растут не так быстро, как цены на товары. И если сравнивать нынешнюю ситуацию с прошлыми периодами, то можно сказать, что автомобили сейчас стали менее доступными для населения. Покупка автомобиля представляет собой серьезную нагрузку для бюджета семьи со средним доходом.