Можно было прийти в шоу-рум и купить, допустим, Audi TT – сейчас это милейшее купе выведено из российского портфолио. А уж о Honda и вовсе вспоминать больно: в 2010 в России продавали не только успешный во всём мире кроссоверы CR-V, но и седаны Accord, и Civic и даже субкомпакт Jazz! А что сейчас? Honda рапортует о сворачивании продаж Pilot и готовится полностью покинуть наш рынок

Как изменились предпочтения российского покупателя за 10 лет? Высказался в рамках следующего круглого стола: Начало второго десятилетия XXI века российский авторынок встретил в прекрасной форме: то и дело открывались новые дилерские центры, спрос несильно, но всё же превышал предложение и люди охотно несли свои накопления в кассы автосалонов. С высоты 2021 года многие реалии тех лет воспринимаются уже как экзотика. Например, в продаже было много по-настоящему импортных автомобилей, созданных для Европы, а не для российских заводов, построенных по директиве правительства ради налоговых льгот Евгений Липовицкий заместитель. главного редактора портала MotorPage.ru

Можно было прийти в шоу-рум и купить, допустим, Audi TT – сейчас это милейшее купе выведено из российского портфолио. А уж о Honda и вовсе вспоминать больно: в 2010 в России продавали не только успешный во всём мире кроссоверы CR-V, но и седаны Accord, и Civic и даже субкомпакт Jazz! А что сейчас? Honda рапортует о сворачивании продаж Pilot и готовится полностью покинуть наш рынок

Какой автомобиль был самым востребованным в 2010 году? Ford Focus. И до сих пор эти представители сегмента С составляют солидную часть сделок купли-продажи, только теперь уже на вторичном рынке. Последний, впрочем, тоже медленно, но верно обретает более цивилизованный вид: десять лет назад еще живы были Люберецкий рынок и другие площадки, куда собирали автохлам со всех сервисов европейской части России. Теперь же подавляющая часть «бэушек» реализуется по объявлениям на крупнейших площадках. Правда, от «распилов» и скрученных пробегов до сих избавиться не удалось…

Тем временем сам Ford закрыл завод во Всеволожске и на данный момент предлагает нам исключительно «Транзиты», собранные в Елабуге. Незадолго до него тренд задал GM, законсервировав свое производство под Питером. Впрочем, представительство Chevrolet и Cadillac живо и даже пытается навязать конкуренцию массовыми азиатским брендам. Правда, пока выходит слабо: единственная потенциально популярная модель, кроссовер TrailBlazer, на старте продаж уже дороже прямых конкурентов. Доступные модели южнокорейского происхождения полностью не исчезли: местные импортёры до сих пор пытаются наладить поставки узбекских версий Chevrolet, причем во избежание конфликтов с официальным Chevrolet была даже придумана марка Ravon, которая, впрочем, особым спросом у нашего населения не пользовалась.

Эксперты аналитического агентства «Автостат» специально для портала Motorpage.ru подготовили небольшое исследование изменений в покупательских предпочтениях, произошедших с 2010 года. Их данные в точности сошлись с субъективными ощущениями редакции, наблюдавшей за ситуацией изнутри, но без точных цифр: российский рынок поддержал мировую тенденцию и… буквально сошел с ума на почве кроссоверов. В 2010 году крупнейшим сегментом российского рынка был С (доля – 38%) – в него входил и Ford Focus российской сборки, и VW Golf, который тогда завозили из Германии. Более того – до 2015 года в этом сегменте «играл» даже испанский Seat с хэтчбэком Leon, и у определенной аудитории пользовался спросом.

Далее, по убыванию, следовал сегмент В (Renault Logan, VW Polo, Opel Corsa), который в 2010 году занимал 27%. Кроссоверы не дотягивали и до четверти рынка – 24%. Сейчас, 10 лет спустя, на их долю приходится 50% всех продаж легковых автомобилей, на долю сегмента В – 36%. А «гольф-класс» схлопнулся до мизерных 2,8%, уступив даже седанам бизнес-сегмента D (5,6%).

Любопытный момент произошел с кузовами: универсалы, которые в России всегда сильно проигрывали седанам, сейчас, переродившись в обличье кроссоверов, уверенно завоевали 57% - сегмент SUV, как мы уже говорили, вырос вдвое. Удивительно, но доля седанов с 2010 года сократилась с 39 до 25%. Этому поспособствовал, например, всё тот же Ford, прекративший продажи Focus и Mondeo. Ушли в небытие Honda Civic и Accord, Opel Astra и Insignia, Nissan Tiida и Teana, Mitsubishi Galant и Lancer – и это далеко не полный список. Хэтчбеки тоже постепенно сдают позиции – их доля упала с 28 до 17%.

В плане предпочтений типа трансмиссий Россия, в отличие от Европы, где до сих пор большую часть машин продают с механическими коробками, пошла на тотальную «автоматизацию»: в наши дни на долю автоматической трансмиссии приходится 66%, а на «механику» – 34%. В 2010 году ситуация обстояла несколько иначе: 66% продаваемых автомобилей было с механической КП, остальные 34% – это «автоматы» разных видов (классические, вариаторы, «роботы» и др.).

Огромное влияние на наш рынок всегда оказывала продукция тольяттинского автозавода. И вот ярчайший пример, как коррекция модельного ряда меняет статистику: в 2010 году на долю переднего привода приходилось 68% от общего объема реализации легковых машин, полного – 23%, заднего – 9%. Сейчас это соотношение выглядит так: передний – 64%; полный – 35%; задний – 1%. Причина – уход «классического» семейства LADA: производство ВАЗ 2105 прекратили как раз в 2010 году. Еще около года дилеры Lada распродавали остатки, а потом доля заднего привода рухнула.

Что касается структуры рынка по объему двигателя, почти половина (48%) сейчас принадлежит легковым автомобилям с моторами 1,4 – 1,6 л. 10 лет назад их доля тоже была на уровне 50%. В то же время существенно выросла доля машин с двигателями 1,6 – 2 л (с 10% до 28%), а 2 – 2,5 л, наоборот, упала (с 18% до 8%). Сократилась и доля категории 1,2 – 1,4 л (с 12% до 7%).

Колоссальную роль во всех трансформациях сыграли соглашения о промсборке, которые как раз к 2010 году подписали самые крупные игроки рынка. По данным «Автостата», в настоящее время 84% продаваемых в России легковых автомобилей – локальной сборки. Соответственно остальные 16% импортированы. В 2010 году это соотношение составляло 64% на 36%.

Больная тема – цены. Любые флуктуации национальной валюты, энергоносителей, политические кризисы всех типов – всё влияет на цены. Они растут. И если сравнить стоимость самых ходовых моделей 2010 года (Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo и даже Lada Granta) с актуальными прайсами, рост их минимальной цены составил 2 – 2,5 раза. Выросли ли доходы населения столь же значительно? Ответ вы и сами знаете. 1.

Что делать тем, кому не хватает накоплений на покупку машины за наличные? Логичный ответ – брать кредит. И в этом плане за последний десяток лет произошли кое-какие сдвиги. Сейчас около 45% новых машин продаётся в кредит. Как считает руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов, сравнивать эти цифры с тем, что было 10 лет назад, пожалуй, не совсем корректно, поскольку тогда не было программ господдержки («Первый/Семейный автомобиль»), которые заработали с 2017 года и оказали самое позитивное воздействие на рынок автокредитования. До первого финансового кризиса 2009 года доля продаж автомобилей в кредит была даже выше, чем сейчас, причем без всяких программ господдержки: в 2007 году – 47%, в 2008-м – 46%. Потому что тогда был «жор», экономические условия в стране всячески способствовали тому, чтобы люди тратили деньги на покупку дорогих товаров, в том числе и при помощи заемных средств. Новые автосалоны открывались буквально ежедневно. Доходы населения росли. Потом кризис все это обвалил… Как итог, в 2009 году доля автокредитов упала до 24%. Но по мере восстановления экономики она снова стала расти: 2010 год – 36%, 2011-й – 44%. С 2017 года доля продаж новых легковых машин в кредит не опускается ниже 40%.

Современный покупатель стал привередливее и подкованнее технически. Сейчас многие выбирают автомобиль не только по размеру, количеству членов семьи и прочим чисто практическим показателям. Как поделился в личной беседе один из сотрудников крупного дилера, всё больше людей приходят и смотрят на… наличие в машине поддержки Apple Carplay и Android Auto! Им нужно транслировать свои любимые навигационные программы на большой экран. Автопроизводители активно поддерживают спрос – сейчас даже наличие мультимедийной системы как таковой никого не волнует. Она должна быть «по умолчанию». На первый план выходит диагональ экрана. 7 и 8 дюймов – это уже не так много. Многие новинки получают 12,3-дюймовые матрицы, причем это происходит в доступных сегментах. Ярчайший пример – корейские Hyundai Creta или Kia Seltos. В 2010 году монохромный дисплей размером чуть больше пачки сигарет, способный отображать не только цифры, но и буквы, считался технологически прорывом. Другой атрибут, способный повлиять на решение о покупке – светотехника. Пускай простая, не активная, но всем нужны светодиоды. Предложение не заставило себя ждать – например, Skoda Rapid и VW Polo располагают LED-фарами уже в стоке. Что же дальше? Первый кандидат на попадание в список must have – телематика. Россияне хотят контролировать машины со смартфонов. И крупнейшие игроки рынка уже представили готовые решения, а игроки aftermarket – например, производители автосигнализаций и противоугонных систем – только наращивают продажи такой электроники.