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Как изменились предпочтения российского покупателя за 10 лет?

Начало второго десятилетия XXI века российский авторынок встретил в прекрасной форме: то и дело открывались новые дилерские центры, спрос несильно, но всё же превышал предложение и люди охотно несли свои накопления в кассы автосалонов. С высоты 2021 года многие реалии тех лет воспринимаются уже как экзотика. Например, в продаже было много по-настоящему импортных автомобилей, созданных для Европы, а не для российских заводов, построенных по директиве правительства ради налоговых льгот

Ирина Зеленцова
Suzuki
20 января 2022

Ирина Зеленцова

операционный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС»

За счет девальвации рубля средняя стоимость автомобиля в количестве средних зарплат выросла

Как изменились предпочтения российского покупателя за 10 лет?

Предпочтения покупателя меняются в том числе и за счет новых предлагаемых функций и опций современного автомобиля. Главный тренд – значительное сокращение доли автомобилей C-сегмента в пользу кроссоверов B- и C-сегмента, увеличение доли а/м с АКП, более доверительное отношение к современным технологиям (например, к турбомоторам). Suzuki предлагает своим клиентам а/м с турбодвигателем BOOSTERJET, 1.4л, 220 Нм. Таким двигателем оснащаются а/м Suzuki Vitara и Suzuki SX4

Если сравнить продажи в 2010 году и сейчас, какие тенденции можно выделить?

Покупатель отдает предпочтение стремительно развивающемуся классу компактных кроссоверов. И, конечно, нельзя не сказать про увеличение доли а/м сАКП. Это, безусловно, удобно и функционально. Suzuki устанавливает на свои автомобили надежные и проверенные временем автоматические коробки переключения передач японской Aisin.

Какую долю сейчас составляют локализованные машины и какую импортные?

Как известно, в модельном ряду Suzuki представлены только импортные автомобили, поставляемые в РФ с заводов Японии (Jimny) и Венгрии (Vitara, SX4). При этом все узлы и агрегаты (коробки, двигатели) в собранном виде поступают на венгерский завод Magyar непосредственно из Японии. 

Как меняются предпочтения покупателей в плане оснащения новых автомобилей? (Многие уделяют немало внимания мультимедийным комплексам, LED-оптике и пр.) 

С каждым годом растет развитие функционала автомобилей, как и любого другого сложного технологичного продукта. Соответственно, и пожелания и предпочтения покупателей меняются. К продукту покупатели предъявляют высокие требования. Для многих автомобиль это не только средство передвижения из точки А в точку Б. Это еще и надежный, безопасный и комфортный помощник. Конкуренция высока. А значит, производителям а/м необходимо тонко чувствовать своего клиента и предлагать ему необходимый набор функций и опций.  

Как поменялись цены на самые популярные модели относительно уровня доходов? Можно ли сказать, что автомобили стали менее или более доступными? 

За счет девальвации рубля средняя стоимость автомобиля в количестве средних зарплат выросла. С другой стороны, значительно шире стал выбор финансовых продуктов и дополнительных условий, позволяющих клиентам осуществить свои планы по покупке автомобиля. Suzuki Russia, например, предлагает несколько программ поддержки продаж, в том числе для медицинских работников, семейный автомобиль, лояльный трейд-ин и др. Мы работаем с надежными банками-партнерами: Росбанк, Совкомбанк, Сетелем Банк. 

Сколько автомобилей приобретают за наличный расчет (не в кредит)? Будет ли это число сокращаться/расти? 

За наличный расчет приобретается порядка 55-60% автомобилей Suzuki. По нашим прогнозам, в ближайшие годы произойдет плавное снижение этого показателя, в том числе и благодаря развитию онлайн инструментов продаж. 

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