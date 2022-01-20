Начало второго десятилетия XXI века российский авторынок встретил в прекрасной форме: то и дело открывались новые дилерские центры, спрос несильно, но всё же превышал предложение и люди охотно несли свои накопления в кассы автосалонов. С высоты 2021 года многие реалии тех лет воспринимаются уже как экзотика. Например, в продаже было много по-настоящему импортных автомобилей, созданных для Европы, а не для российских заводов, построенных по директиве правительства ради налоговых льгот
Предпочтения покупателя меняются в том числе и за счет новых предлагаемых функций и опций современного автомобиля. Главный тренд – значительное сокращение доли автомобилей C-сегмента в пользу кроссоверов B- и C-сегмента, увеличение доли а/м с АКП, более доверительное отношение к современным технологиям (например, к турбомоторам). Suzuki предлагает своим клиентам а/м с турбодвигателем BOOSTERJET, 1.4л, 220 Нм. Таким двигателем оснащаются а/м Suzuki Vitara и Suzuki SX4.
Покупатель отдает предпочтение стремительно развивающемуся классу компактных кроссоверов. И, конечно, нельзя не сказать про увеличение доли а/м сАКП. Это, безусловно, удобно и функционально. Suzuki устанавливает на свои автомобили надежные и проверенные временем автоматические коробки переключения передач японской Aisin.
Как известно, в модельном ряду Suzuki представлены только импортные автомобили, поставляемые в РФ с заводов Японии (Jimny) и Венгрии (Vitara, SX4). При этом все узлы и агрегаты (коробки, двигатели) в собранном виде поступают на венгерский завод Magyar непосредственно из Японии.
С каждым годом растет развитие функционала автомобилей, как и любого другого сложного технологичного продукта. Соответственно, и пожелания и предпочтения покупателей меняются. К продукту покупатели предъявляют высокие требования. Для многих автомобиль это не только средство передвижения из точки А в точку Б. Это еще и надежный, безопасный и комфортный помощник. Конкуренция высока. А значит, производителям а/м необходимо тонко чувствовать своего клиента и предлагать ему необходимый набор функций и опций.
За счет девальвации рубля средняя стоимость автомобиля в количестве средних зарплат выросла. С другой стороны, значительно шире стал выбор финансовых продуктов и дополнительных условий, позволяющих клиентам осуществить свои планы по покупке автомобиля. Suzuki Russia, например, предлагает несколько программ поддержки продаж, в том числе для медицинских работников, семейный автомобиль, лояльный трейд-ин и др. Мы работаем с надежными банками-партнерами: Росбанк, Совкомбанк, Сетелем Банк.
За наличный расчет приобретается порядка 55-60% автомобилей Suzuki. По нашим прогнозам, в ближайшие годы произойдет плавное снижение этого показателя, в том числе и благодаря развитию онлайн инструментов продаж.
Можно было прийти в шоу-рум и купить, допустим, Audi TT – сейчас это милейшее купе выведено из российского портфолио. А уж о Honda и вовсе вспоминать больно: в 2010 в России продавали не только успешный во всём мире кроссоверы CR-V, но и седаны Accord, и Civic и даже субкомпакт Jazz! А что сейчас? Honda рапортует о сворачивании продаж Pilot и готовится полностью покинуть наш рынок Читать далее
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Появились и развиваются новые способы владения автомобилем, например, каршеринг, подписка. Набирают популярность онлайн-продажи Читать далее