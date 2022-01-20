Если сравнить продажи в 2010 году и сейчас, какие тенденции можно выделить?

За последние 10 лет российский автомобильный рынок пережил несколько взлетов и падений. Если сравнивать результаты продаж 2020 года и 2010, то падение прошлого года составляет 19,5%. Однако если сравнить результаты с показателями самого рекордного 2012 года автопродаж, то падение за 8 лет составило 45%.

Статистика продаж 2010 и 2020 года показывает, как сильно изменилось лидерство среди стран-производителей автобрендов. Можно сказать, что главными трендами за последнее десятилетие стали смещение продаж в сторону SUV-сегмента и появление в лидерах продаж корейских автопроизводителей. Отечественная марка LADA, при этом, сохранила свое лидерство за прошедшее десятилетие.

Цены на рынке новых автомобилей за 10 лет в среднем выросли в два раза. Так, цена на LADA Granta выросла на 127%, Renault Logan - 109%, VW Polo - на 123%, а KIA Rio - 89%.

Что касается рынка автомобилей с пробегом, то средняя цена таких авто за 8 лет выросла на 66%. Цены на автомобили в возрасте до 7 лет, которые пользуются наибольшим спросом у потребителей и дилеров, выросли в среднем на 132%. Дефицит и продолжающийся рост цен на рынке новых авто продолжают сказываться на ценах на рынке авто с пробегом.

Другие тенденции на рынке, которые мы сейчас наблюдаем, – переориентация на автомобили с пробегом со стороны потребителей и профессиональных продавцов, запрос на бесшовную интеграцию офлайн- и онлайн-этапов сделки.

За время действия ограничительных мер у покупателей и продавцов на авторынке сформировались новые привычки. Выбирать между продажами “в реальной жизни” и в интернете – уже непозволительная роскошь. Теперь расти будут те компании, кто сможет в онлайне управлять репутацией, давать лучший сервис и быть прозрачным и предсказуемым сервисом для продажи и покупки автомобилей.

Этот тренд, с большой вероятностью, сохранится и все больше этапов сделки будут сдвигаться в онлайн.