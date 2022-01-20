Начало второго десятилетия XXI века российский авторынок встретил в прекрасной форме: то и дело открывались новые дилерские центры, спрос несильно, но всё же превышал предложение и люди охотно несли свои накопления в кассы автосалонов. С высоты 2021 года многие реалии тех лет воспринимаются уже как экзотика. Например, в продаже было много по-настоящему импортных автомобилей, созданных для Европы, а не для российских заводов, построенных по директиве правительства ради налоговых льгот
Прежде всего, за 10 лет у российских автомобилистов изменились предпочтения в типе кузова автомобиля. Если в 2011-2014 годах “балом” правили седаны b- и с-класса, то начиная с 2015 года мы наблюдаем смещение интересов в сторону кроссоверов и внедорожников. С уходом модели Ford Focus доля продаж в с-сегменте значительно сократилась (в пик популярности продажи модели составляли 40% от всех реализуемых новых авто в данном сегменте). Уже четвертый год кроссоверы и внедорожники являются самыми продаваемыми на российском рынке. В 2020 году доля SUV достигала 48% от общих продаж новых легковых автомобилей, а по итогам 11 месяцев этого года, их доля впервые составила более половины всех купленных авто в стране.
С 2020 года мы также можем говорить об изменении структуры рынка и потребительского интереса в сторону продаж бюджетных моделей. Об этом факте свидетельствует в том числе незначительный рост средневзвешенной стоимости автомобиля.
Что касается опыта покупки автомобиля, то пандемия, безусловно, ускорила процесс перехода на цифровые инструменты и сформировала у покупателей автомобилей новые привычки. Автолюбители стали активнее использовать цифровые инструменты.
За последние 10 лет российский автомобильный рынок пережил несколько взлетов и падений. Если сравнивать результаты продаж 2020 года и 2010, то падение прошлого года составляет 19,5%. Однако если сравнить результаты с показателями самого рекордного 2012 года автопродаж, то падение за 8 лет составило 45%.
Статистика продаж 2010 и 2020 года показывает, как сильно изменилось лидерство среди стран-производителей автобрендов. Можно сказать, что главными трендами за последнее десятилетие стали смещение продаж в сторону SUV-сегмента и появление в лидерах продаж корейских автопроизводителей. Отечественная марка LADA, при этом, сохранила свое лидерство за прошедшее десятилетие.
Цены на рынке новых автомобилей за 10 лет в среднем выросли в два раза. Так, цена на LADA Granta выросла на 127%, Renault Logan - 109%, VW Polo - на 123%, а KIA Rio - 89%.
Что касается рынка автомобилей с пробегом, то средняя цена таких авто за 8 лет выросла на 66%. Цены на автомобили в возрасте до 7 лет, которые пользуются наибольшим спросом у потребителей и дилеров, выросли в среднем на 132%. Дефицит и продолжающийся рост цен на рынке новых авто продолжают сказываться на ценах на рынке авто с пробегом.
Другие тенденции на рынке, которые мы сейчас наблюдаем, – переориентация на автомобили с пробегом со стороны потребителей и профессиональных продавцов, запрос на бесшовную интеграцию офлайн- и онлайн-этапов сделки.
За время действия ограничительных мер у покупателей и продавцов на авторынке сформировались новые привычки. Выбирать между продажами “в реальной жизни” и в интернете – уже непозволительная роскошь. Теперь расти будут те компании, кто сможет в онлайне управлять репутацией, давать лучший сервис и быть прозрачным и предсказуемым сервисом для продажи и покупки автомобилей.
Этот тренд, с большой вероятностью, сохранится и все больше этапов сделки будут сдвигаться в онлайн.
2017 год стал историческим по доле локализации – 83%. Так, еще в 2012 году на долю автомобилей российской сборки приходилось 65%.
По данным Минпромторга в 2021 году самыми локализованными стали модели марок LADA, Ranault и УАЗ.
Средний возраст автомобилей с пробегом на российском рынке растет. В 2020 году он составлял 13,5 лет, уже в 2021 году средний возраст – 14 лет. На данный момент доля легковых автомобилей возрастом 10 лет и старше составляет 60% от всего парка автомобилей с пробегом. Такие факторы, как рост цен на рынке новых авто и с пробегом, а также продолжающийся дефицит, мешают владельцам поменять автомобиль.
В результате опроса, проводимого сервисом Автотека в 2021 году совместно с международной исследовательской компанией Ipsos, выяснилось, что женщины приобретают относительно более возрастные автомобили: средний возраст приобретаемого автомобиля с пробегом женщиной составляет 9,4 лет, мужчиной – 7,7 лет.
Если рассматривать основные тренды на массовом рынке новых авто, то большинство продаж приходится на стандартную комплектацию, а значит наиболее востребованными считаются самые доступные версии. На премиальном рынке основным трендом идет «разумная достаточность», т.е. модели в средних комплектациях. На такие автомобили приходится треть продаж.
Молодая аудитория отдает предпочтение динамичным и технологичным автомобилям с ярким дизайном. Согласно исследованию аналитического агентства Автостат женщины предпочитают некрупногабаритные автомобили с ярким обликом и автоматической коробкой передач.
На вторичном рынке самыми важными факторами по-прежнему считаются автоматическая коробка передач, комплектация не ниже средней, минимальное количество ДТП и пробег до 100 тыс. км.
Согласно результатам опроса 2021 года, проведенного экспертами Автотеки и Ipsos, на первый план вышли общие характеристики: надежность автомобиля (54%), технические характеристики (мощность двигателя) (42%), безопасность (40%). Важным критерием выбора автомобиля является также его стоимость: 56% опрошенных отметили значимость цены и 44% стоимость содержания автомобиля (расход, налоги, страховка, сервис и т.д.). Причем важность цены растет с возрастом: только 36% молодых покупателей отметили важность этого параметра в сравнении с 76% людей в возрасте старше 45 лет. 38% респондентов также придавали значение комфорту, а 31% дизайну.
Примечательно, что безопасностью автомобиля больше всего обеспокоены молодые женщины в возрасте 20-34 года: 48% представительниц женского пола в этом возрасте отметили важность этой характеристики против 39% в среднем по выборке, а на технические характеристики больше всего обращали внимание женщины 35-55 лет: 55% против 42% в среднем среди всех мужчин и женщин.
Выдача автокредитов в России на рынке новых авто и с пробегом растет как в денежном, так и численном выражении. И если количество выданных кредитов увеличивается плавно, то денежное выражение растет намного активнее. Это связано с увеличением цен на сами автомобили.
За последние 5 лет количество выданных кредитов на авто от общего числа проданных автомобилей варьировалось от 13 до 28% год к году, то за первые 5 месяцев 2021 года их число выросло на 50% год к году. В апреле 2021 года были выданы рекордные 105,8 тыс. автокредитов.
Процент одобренных кредитов, напротив, демонстрирует тенденцию к снижению. Если в 2017 году доля одобренных кредитов составляла 57%, то уже в 2021 году этот показатель опустился до 40%. Такие данные свидетельствуют о более тщательном подходе к выбору заемщиков со стороны банков.
По мнению экспертов Авито Авто, рынок автокредитования продолжит развиваться. Это связано, в первую очередь, с продолжающимся ростом цен на рынках новых авто и с пробегом. С другой стороны, дилеры также заинтересованы в продаже автомобилей через кредитование, рассматривая его, как источник дополнительного дохода на фоне дефицита в стоках.
Следуя тренду на рост автокредитования, Авито Авто совместно с Тинькофф в 2021 году запустили совместный онлайн-сервис для покупателей автомобилей с пробегом, с помощью которого можно рассчитать условия кредита и заполнить анкету на получение кредита сразу в объявлении о продаже автомобиля не покидая сайт или мобильное приложение Авито.
Помимо автокредитования, с декабря 2021 года Банк ВТБ совместно с ВТБ Лизинг анонсировали новый продукт «Авто по подписке» для пользователей Авито Авто. Теперь клиенты смогут не только выбирать авто для покупки, но и пользоваться новым автомобилем, не приобретая его.
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