Если сравнить продажи в 2010 году и сейчас, какие тенденции можно выделить?

Разительные отличия! Появились и развиваются новые способы владения автомобилем, например, каршеринг, подписка. Набирают популярность онлайн-продажи. Совсем недавно мы совместно с сервисом СберАвтоподписка запустили в России программу долгосрочной аренды Nissan Drive, позволяющую клиентам пользоваться автомобилем в течение 1 года с фиксированным ежемесячным платежом. Она создана для того, чтобы облегчить жизнь автомобилистов, избавить их от эксплуатационных проблем. Потребителю больше не нужно думать о техническом обслуживании, шиномонтаже, приобретении и продлении страховки, а также прочих сложностях, возникающих в традиционной схеме владения автомобилем. Программа Nissan Drive на первом этапе доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга (включая Московскую и Ленинградскую области), но в дальнейшем мы планируем запустить ее по всей России. Программа Nissan Drive исключает необходимость первоначальных вложений, то есть автомобиль доступен сразу без предоплат. Все расходы по контракту — это фиксированные равные ежемесячные платежи, которые могут автоматически списываться со счета клиента. Для получения автомобиля по программе пользователю необходимо лишь дистанционно оформить подписку на Nissan Qashqai или Nissan X-Trail, выбрав модель, цвет, комплектацию, ограничение по пробегу (20, 25 или 30 тысяч километров), и согласовать время и место получения автомобиля. По завершении контракта автомобиль можно вернуть, либо обменять на новый. Причем для этого так же не нужно никуда ехать — специалисты СберАвтоподписки позаботятся о процессе.

Базовый платеж включает в себя все страхование КАСКО и ОСАГО, доставку автомобиля клиенту, плановое техническое обслуживание и сезонный шиномонтаж с доставкой транспортного средства, а также предоставление подменного автомобиля в случае ДТП.