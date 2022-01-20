Начало второго десятилетия XXI века российский авторынок встретил в прекрасной форме: то и дело открывались новые дилерские центры, спрос несильно, но всё же превышал предложение и люди охотно несли свои накопления в кассы автосалонов. С высоты 2021 года многие реалии тех лет воспринимаются уже как экзотика. Например, в продаже было много по-настоящему импортных автомобилей, созданных для Европы, а не для российских заводов, построенных по директиве правительства ради налоговых льгот
В настоящее время мы наблюдаем увеличение срока владения автомобилем, а также рост важности цифровых сервисов, например, одобрение кредита, покупка онлайн. Согласитесь, гораздо приятнее, если за окном пурга, сделать необходимые манипуляции из дома, сидя с чашечкой горячего какао. Большинство автопроизводителей запустили свои программы финансирования, лояльности и трейд-ин для комфортного обмена автомобилей, которые востребованы рынком, и мы также стараемся следовать новым трендам и предлагать покупателям новые возможности и сервисы. Ранее в этом году мы уже объявляли о запуске онлайн-шоурума, который позволяет подобрать автомобиль любому пользователю, исходя из его пожеланий и финансовых условий.
Мы вообще стремимся предлагать самые актуальные, современные и полезные решения своим клиентам. Онлайн-шоурум — это новый уровень в развитии цифровых продуктов компании, поскольку инструмент органично сочетает в себе все, что может заинтересовать действующих и потенциальных владельцев Nissan: от знакомства с моделями до выбора комплектации и подбора индивидуального финансового предложения. Основным помощником в процессе выбора автомобиля будет робот Нисси, который сможет отфильтровать наиболее подходящие комплектации и подсказать по условиям коммерческого предложения. Благодаря сервису пользователь может ознакомиться онлайн со своим будущим автомобилем, получить выгодное предложение и сразу внести за него предоплату.
Разительные отличия! Появились и развиваются новые способы владения автомобилем, например, каршеринг, подписка. Набирают популярность онлайн-продажи. Совсем недавно мы совместно с сервисом СберАвтоподписка запустили в России программу долгосрочной аренды Nissan Drive, позволяющую клиентам пользоваться автомобилем в течение 1 года с фиксированным ежемесячным платежом. Она создана для того, чтобы облегчить жизнь автомобилистов, избавить их от эксплуатационных проблем. Потребителю больше не нужно думать о техническом обслуживании, шиномонтаже, приобретении и продлении страховки, а также прочих сложностях, возникающих в традиционной схеме владения автомобилем. Программа Nissan Drive на первом этапе доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга (включая Московскую и Ленинградскую области), но в дальнейшем мы планируем запустить ее по всей России. Программа Nissan Drive исключает необходимость первоначальных вложений, то есть автомобиль доступен сразу без предоплат. Все расходы по контракту — это фиксированные равные ежемесячные платежи, которые могут автоматически списываться со счета клиента. Для получения автомобиля по программе пользователю необходимо лишь дистанционно оформить подписку на Nissan Qashqai или Nissan X-Trail, выбрав модель, цвет, комплектацию, ограничение по пробегу (20, 25 или 30 тысяч километров), и согласовать время и место получения автомобиля. По завершении контракта автомобиль можно вернуть, либо обменять на новый. Причем для этого так же не нужно никуда ехать — специалисты СберАвтоподписки позаботятся о процессе.
Базовый платеж включает в себя все страхование КАСКО и ОСАГО, доставку автомобиля клиенту, плановое техническое обслуживание и сезонный шиномонтаж с доставкой транспортного средства, а также предоставление подменного автомобиля в случае ДТП.
В продуктовом портфеле Nissan в настоящий момент все автомобили локализованы и производятся на территории РФ. По оценкам Автостата, в общем парке автомобилей 36,5% составляют импортированные в РФ, доля эта очевидно будет снижаться в будущем. Будут и приятные исключения: совсем скоро мы ожидаем появление в России нового флагмана нашей линейки – Nissan Pathfinder. Для нашего рынка он будет производиться, во всяком случае пока, в США. В эту машину просто нельзя не влюбиться!
Доля кроссоверов растет каждый год, по нашим прогноз это тренд сохранится в ближайшие годы, так как такой тип автомобиля максимально отвечает дорожным условиям и пожеланиям покупателей. Что и говорить, в нашем модельном ряду – только кроссоверы! Каждый сможет найти себе модель по вкусу. Разве эта универсальность кроссоверов не подкупает?
Становится важна интеграция со смартфоном, наличие современной мультимедиа. Также востребованы современные помощники вождения и новые технологии: контроль слепых зон, автопарковщики, интеллектуальный круиз-контроль, управление функциями автомобиля удаленно со смартфона. Все эти опции и сервисы есть и у наших автомобилей.
В июне мы запустили новые технологичные опции для моделей Nissan Qashqai и Nissan X-Trail: Nissan Connect Services и система автономного вождения ProPILOT.
ProPILOT – это вспомогательная система управления автомобилем, которая помогает водителю выполнять следующие действия на автомагистрали: поддержание заданной водителем скорости и дистанции до впередиидущей машины, удержание в центре полосы, остановка в пробке и плавный старт после того, как автомобиль впереди начинает двигаться. Все эти функции могут применяться на шоссейных дорогах высшей категории, в длительных поездках при ежедневных передвижениях. При этом водитель всегда должен продолжать контролировать движение автомобиля, не снимая рук с рулевого колеса, и быть готовым скорректировать движение при необходимости. Главное преимущество системы – это более уверенное, комфортное и безопасное вождение.
Еще одно нововведение – интерактивная связь с автомобилем через мобильное приложение Nissan Connect Services. Это целый комплекс сервисов, который позволяет получать информацию об использовании автомобиля в приложении смартфона с помощью возможностей телематики. Приложение Nissan Connect Services дает возможность дистанционно управлять многими функциями автомобиля и отслеживать их. Например, запускать двигатель или отслеживать местонахождение.
По оценкам специализированных агентств, кредитные продажи (автокредит) составляем порядка 40-50% рынка легковых автомобилей, 40-50% составляют продажи за наличные ( в т.ч. потребительский кредит), остальной объем это лизинговые схемы приобретения автомобилей, по нашей оценке, доля кредитных продаж будет расти, покупателю будут чаще пользоваться комфортными кредитными программами от автопроизводителей, в т.ч. кредитом с остаточными платежом, а также программами долгосрочной аренды или подписки на автомобили.
Можно было прийти в шоу-рум и купить, допустим, Audi TT – сейчас это милейшее купе выведено из российского портфолио. А уж о Honda и вовсе вспоминать больно: в 2010 в России продавали не только успешный во всём мире кроссоверы CR-V, но и седаны Accord, и Civic и даже субкомпакт Jazz! А что сейчас? Honda рапортует о сворачивании продаж Pilot и готовится полностью покинуть наш рынок Читать далее
Тенденция на рынке сейчас такая, что клиенты хотят видеть наличие умных технологий, даже в самых простых комплектациях Читать далее
Вслед за изменением предпочтений покупателей автомобили становятся технически более продвинутыми и интеллектуальными. В структуре спроса снижается запрос на начальные, малооснащенные версии, например, без аудиосистемы или кондиционера Читать далее
Если в 2011-2014 годах “балом” правили седаны b- и с-класса, то начиная с 2015 года мы наблюдаем смещение интересов в сторону кроссоверов и внедорожников Читать далее