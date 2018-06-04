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4 июн 2018

АвтоВАЗ назвал дату начала продаж Lada Vesta Cross

АвтоВАЗ назвал дату начала продаж Lada Vesta Cross
Автор фото: фирма-производитель

Продажи приподнятого седана Lada Vesta Cross начнутся седьмого июня. Дилеры уже создали складские запасы этой модели, а также подготовили автомобили для клиентских тест-драйвов.

Версия с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. будет предлагаться по цене в 763 900 рублей, это на 63 тысячи рублей дороже обычного седана и на 32 тысячи рублей дешевле универсала Lada Vesta SW Cross.

В комплектацию входят 4 подушки безопасности, климат-контроль с охлаждаемым бардачком, круиз-контроль, аудиосистема с 4,3-дюймовым монохромным экраном, Bluetooth USB- и AUX-входами, мультируль, 17-дюймовые колеса и комбинированная обшивка сидений с вставками из экокожи.

Версия с 1,8-литровым двигателем (122 л.с.) и механической коробкой передач предлагается за 788 900 рублей, а вариант с роботизированной трансмиссией АМТ5 будет стоить 813 900 рублей.

Для кросс-версии седана предусмотрено два пакета опций Multimedia и Prestige. Первый включает в себя мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном, навигацией и камерой заднего вида, он обойдется в 28 тысяч рублей. Пакет Prestige стоит 48 тысяч рублей и помимо перечисленного включает в себя подогрев задних сидений, задний подлокотник, USB-розетку в центральном боксе и тонировку задних стекол.
 

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