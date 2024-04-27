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27 апр 2024

Седан Lada Iskra и новый кроссовер B-Cross становятся все ближе к производству

Седан Lada Iskra и новый кроссовер B-Cross становятся все ближе к производству

Глава АвтоВАЗ Максим Соколов поделился информацией касательно текущих разработок компании. В частности, он отметил, что новый седан Lada Iskra готов к производству на 80%, а для будущего кроссовера на базе Lada Vesta, который получит название B-Cross, разрабатывают отечественные компоненты

Ожидается, что полноценная сборка Iskra начнется в 2025 году. До этого момента компании необходимо организовать локализованное производства ряда комплектующих для автомобиля. Напомним, что новое семейство займет в иерархии место между моделями Granta и Vesta. Под шильдиком Iskra будут выпускать не только седаны, но также и универсалы и их кросс-версии. Вживую вероятно, версии Седана и универсала, покажут уже этим летом.

Касательно нового полноценного кроссовера B-Cross, то Соколов подчеркнул, что автомобиль находится в стадии разработки комплектующих, но дизайн будущей модели уже полностью готов и он будет “абсолютно иной”. Покажут B-Cross уже в следующем году, но производство начнется не раньше 2026 года.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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