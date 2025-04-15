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15 апр 2025

Lada Granta вновь возглавила российский рынок

Lada Granta вновь возглавила российский рынок
Автор фото: MotorPage

Lada Granta снова стала самой продаваемой моделью на российском рынке по итогам 15-й недели 2025 года (с 7 по 13 апреля). За этот период дилеры реализовали 1 178 экземпляров, что позволило Granta вернуть себе лидерство на рынке

Неделей ранее первую строчку занимал кроссовер Haval Jolion, однако на этот раз его результат составил 1 005 единиц, что обеспечило ему второе место. Замыкает тройку лидеров еще один представитель китайского автопрома — Chery Tiggo 7 PRO Max с показателем 725 проданных автомобилей.

В пятерку самых популярных моделей также вошли седан и универсал LADA Vesta — 720 и 667 реализованных автомобилей соответственно, включая кросс-версии. В списке также присутствуют LADA Niva Legend (644 шт.) и Niva Travel (632 шт.), а также лифтбек и универсал LADA Granta — 616 и 547 экземпляров соответственно. Замыкает ТОП-10 Geely Monjaro, разошедшийся тиражом в 519 единиц.

Несмотря на активность на рынке, в целом, объем продаж новых легковых автомобилей в России за отчетную неделю составил 19,4 тыс. единиц. Это на 20% меньше, чем за предыдущую неделю, и на 33% ниже, чем за аналогичный период 2024 года.
 

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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