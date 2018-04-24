На прошлой неделе прошла закрытая презентация седана Lada Vesta Cross для членов конкурса «Топ-5 Авто». Стали известны примерные сроки начала продаж этой необычной модели.

Первые машины появятся у дилеров уже летом. Как пишут «Ведомости» с ссылкой на руководителя одного из крупных дилерских предприятий, продажи могут начаться уже в июне. При этом, до сих пор неизвестны не только цены и комплектации седана, но и его технические характеристики.

Внешне автомобиль практически не отличается от концепта, показанного на Московском международном автосалоне в 2016 году. Агрессивный дизайн, увеличенный до 203 мм дорожный просвет, расширители колесных арок из неокрашенного пластика.

Салон ничем не отличается от Lada Vesta SW Cross, то есть седан будет иметь довольно богатую комплектацию с мультимедийной системой, камерой заднего вида и навигацией, боксом между передними сиденьями, подлокотником на втором ряду и подогревом всех сидений.

Вопреки слухам, седан будет доступен как с 1,8-, так и с 1,6-литровыми двигателями мощностью 106 и 122 л.с. Как и обычный седан машина будет оснащаться 5-ступенчатой механической коробкой передач и традиционным «роботом».

