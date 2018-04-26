Не прошла и неделя с момента закрытой презентации приподнятого седана Lada Vesta Cross, как на площадке Lada Ижевск, где собирают исключительно седаны и универсалы Vesta разных версий стартовало его серийное производство.

Впрочем, пока завод не называет не только цены и комплектации, но и примерную дату начала продаж. Впрочем, по опыту с седанами и универсалами от момента производства до начала продаж проходит примерно месяц. За это время завод создает необходимый складской запас. Какова доля седанов Lada Vesta Cross в общем объеме производства — неизвестно, но на площадке собирают по 30 Lada Vesta в час.

Внешне автомобиль практически не отличается от концепта, показанного на Московском международном автосалоне в 2016 году. Агрессивный дизайн, увеличенный до 203 мм дорожный просвет, расширители колесных арок из неокрашенного пластика.

Салон ничем не отличается от Lada Vesta SW Cross, то есть седан будет иметь довольно богатую комплектацию с мультимедийной системой, камерой заднего вида и навигацией, боксом между передними сиденьями, подлокотником на втором ряду и подогревом всех сидений.

Вопреки слухам, седан будет доступен как с 1,8-, так и с 1,6-литровыми двигателями мощностью 106 и 122 л.с. Как и обычный седан машина будет оснащаться 5-ступенчатой механической коробкой передач и традиционным «роботом».

