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20 апр 2023

Lamborghini Gallardo превратили в нечто уникальное

Lamborghini Gallardo превратили в нечто уникальное

Ателье 1 Way Diesel Performance осуществило одну из самых, пожалуй, необычных операций по замене двигателей. Вместо штатного бензинового V10 объёмом 5,0 литра на Lamborghini Gallardo установили дизельный мотор

В качестве «сердца» для пересадки был выбран шестицилиндровый турбодизель от Cummins. Отдача двигателя не называется, но по некоторым данным, после доработки он стал даже мощнее штатного V10, который развивал 500 лошадиных сил. Мотор работает с шестиступенчатой механической коробкой.

Сам автомобиль, который и был «препарирован» тоже доработали – спорткару установили новый обвес  и переделали тормозную систему.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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