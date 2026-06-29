Lamborghini готовит самый мощный Urus

Компания Lamborghini анонсировала дебют новой версии кроссовера Urus. Премьера состоится 1 июля, а пока производитель ограничился коротким тизером

На единственном опубликованном изображении кроссовер почти полностью скрыт в тени, однако можно рассмотреть ярко-зеленый кузов и двойной спойлер. Один установлен над задним стеклом, второй расположен на крышке багажника над фонарями. Такой аэродинамический обвес указывает на то, что Lamborghini готовит «заряженную» модификацию модели.

По предварительным данным, речь идет о возвращении именно Urus Performante. Производство предыдущей версии завершилось в 2024 году. Тогда кроссовер оснащался 4,0-литровым битурбированным двигателем V8 мощностью 657 л.с. Для сравнения, стандартная силовая установка развивала 641 л.с.

Теперь основой для новой версии, вероятнее всего, станет гибридный Lamborghini Urus SE. Он использует тот же 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, дополненный электромотором. Совокупная отдача силовой установки достигает 789 л.с.

Ожидается, что новая модификация превысит отметку в 800 л.с., став самым мощным Urus за всю историю модели. Помимо прибавки мощности, кроссовер должен получить новую подвеску, управляемые задние колеса и перенастроенный полный привод.

