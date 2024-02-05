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5 фев 2024

Lamborghini и Ducati объединились в мире искусств

Lamborghini и Ducati объединились в мире искусств

Компании Lamborghini и Ducati показали уникальный арт-проект, созданный по заказу одного клиента. Суперкар Huracan EVO и супербайк Streetfighter V4 Lamborghini были вручную расписаны итальянским художником Паоло Троило

Проект получил название “Искусство создавать мифы”, а сами рисунки именуются как “Minotauro” (“Минотавр”) для Lamborghini и “Centauro” (“Кентавр”) для Ducati, делая отсылку на мифы Древней Греции. Обе модели окрашены в черно-белые цвета, но с разной стилистической особенностью.

Можно заметить, что на капоте Huracan изображены мужские руки, которые иллюстрируют связь между человеческим телом и головой быка (логотип Lamborghini). Супербайк “Кентавр” вдохновлен слиянием образа человека, сидящего верхом на лошади. Huracan EVO и Streetfighter V4 Lamborghini до сегодняшнего дня выступают в качестве экспонатов на мероприятии Arte Fiera в городе Болонья, а после отправятся к таинственному заказчику.

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lamborghini

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