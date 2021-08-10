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10 авг 2021

Lamborghini перезапустит модель Countach

Lamborghini перезапустит модель Countach
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lamborghini опубликовала в своих социальных сетях тизер нового суперкара, который станет современной версией знаменитой модели Countach

По предварительным данным новый спорткар не будет самостоятельной моделью – его построят на базе спорткара Sian. Соответственно, автомобиль позаимствует у него и силовую установку – гибридную связку, которая состоит из электромотора и 759-сильного мотора V12. Будут ли произведены какие-либо модернизации с двигателями, дабы как-то развести модели друг от друга – неизвестно.

Безусловно, можно с уверенностью говорить о том, что машина будет щеголять свеженьким дизайном, правда тизер демонстрирует ровным счетом ничего, так что нам остается лишь строить множество догадок.  Презентация модели состоится в 2022 году.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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