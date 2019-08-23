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23 авг 2019

Lamborghini привезет во Франкфурт новый гиперкар

Lamborghini привезет во Франкфурт новый гиперкар
Автор фото: фирма-производитель

Итальянская компания опубликовала тизер некой модели, которая, по предварительным данным, может получить гибридную установку мощностью более 1000 лошадиных сил

Судя по снимку, дизайн новинки будет перекликаться с концептуальным автомобилем Terzo Millenio, показанным в ноябре 2017 года. В частности, видzs похожие вертикальные крылья, трехлучевые светодиодные блоки, а также характерный волнообразный элемент «double-bubble» на крыше.

Ранее сообщалось, что Lamborghini привезет во Франкфурт новый гиперкар, известный на данный момент под внутренним индексом LB48H. По предварительным данным, автомобиль оснастят гибридной силовой установкой, которая будет состоять из атмосферного двигателя V12 и трех электромоторов. Суммарная отдача агрегатов превысит 1000 лошадиных сил. Правда, будут ли эти данные применимы к будущей новинке, пока неизвестно.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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