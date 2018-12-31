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31 дек 2018

Lamborghini сделали сказку былью

Lamborghini сделали сказку былью

Крайне милую рождественскую историю показали Lamborghini  в одном из своих новогодних видео. Представьте, Вы являетесь маленьким мальчиком, который пришел вместе с мамой в магазин игрушек, чтобы купить  модельку Lamborghini. Правда есть один нюанс

Да малыш, к сожалению, ты пришел настолько  поздно, что все  "Ламбо" уже были проданы. Продавец начинает предлагать тебе "Мерседесы", "Феррари", "Макларены", однако, это все не то. Тебе нужна лишь Lamborghini и плевать на все остальные машинки.

В свою очередь, продавец понял, что связался не с обычным мальчишкой, а с настоящим поклонником марки. Ему не осталось ничего иного, как вызвать кого-то по рации со словами "Мы нашли его".  После чего продавец с мальчиком выходят на улицу, где и происходит чудо.

Дело в том, что по рации был вызван ни кто иной, как заводской тест-пилот Марко Мапелли. Он, в свою очередь, приехал на настоящем  Lamborghini Aventador SVJ и гордо преподнес ребенку в подарок модельку "Ламбо". А теперь представьте эмоции мальчугана, когда ему позволили сесть за руль  настоящего автомобиля и даже завести его.

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motor, За рулем

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