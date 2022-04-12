Представлен заряженный Lamborghini Huracan

Компания Lamborghini рассекретила первую из двух запланированных на нынешний год спецверсий суперкара Huracan. Она получила наименование Tecnica

В плане позиционирования Huracan Tecnica должен расположиться посредине между базовым исполнением Evo и экстремальным STO. Под капотом новинки располагается двигатель V10 с турбонаддувом и максимальной степенью форсировки (640 лошадиных сил). Тот же самый мотор стоит и в версии STO, однако Huracan Tecnica проигрывает ей в максимальной скорости (320 против 325 километров в час) и разгоне до сотни (3.2 секунды против трех секунд ровно). Впрочем, такой отрыв объясняется тем, что Huracan STO попросту легче нашей новинки (за счет активного использования углепластика).

Что касается внешности, то новый Huracan Tecnica выделяется задним бампером уникального дизайна и гигантским антикрылом. В список технического оснащения суперкара по умолчанию войдут полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами (спорткар является полноприводным), углерод-керамические тормоза и активные аэродинамические элементы. Также автомобиль оснастят фирменным комплексом LDVI, который объединяет в себе управление адаптивной подвеской, системой стабилизации и настройками силового агрегата.