Стала известна дата премьеры преемника Lamborghini Huracan

Компания Lamborghini рассекретила в пресс-релизе своего отчета за первое полугодие 2024 года дату премьеры преемника модели Huracan. Новый гиперкар покажут на фестивале Monterey Car Week 16 августа

Согласно планам, производство новинки начнется в декабре этого года, именно тогда Huracan и уйдет в историю марки. Некоторая информация о новинке есть, но неизвестно, как в Lamborghini назвали гиперкар. Судя по зарегистрированным патентам, автомобиль получит имя Temerario, однако официального подтверждения пока не было.

Преемника Huracan оснастили гибридной силовой установкой с битурбированным V8 и тремя электромоторами (один работает в паре 8-ступенчатой коробкой, а два других расположились спереди и сзади соответственно). Суммарная мощность превысит 900 л.с.