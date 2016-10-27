Новое поколение Land Rover Discovery - С бездорожьем на ты

Кроссовер Land Rover Discovery SVX позиционируется как заводское исполнение с расширенным внедорожным потенциалом

Машина, созданная подразделением специальных автомобилей (SVO), обладает улучшенной внедорожной геометрией, увеличенными ходами пневмоподвески и высокопрофильными шинами. Бензиновый 5-литровый турбомотор развивает 525 л.с. и работает в связке с перенастроенным 8-диапазонным «автоматом». Присутствуют новейшая система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2 и активная гидравлическая система подавления кренов Hydraulic Active Roll Control (H-ARC). Внешне британский покоритель бездорожья отличается дополнительной пластиковой защитой нижней части кузова, светодиодными «люстрами» на крыше, штатной задней лебедкой и усиленными буксировочными проушинами.