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окт 2017

Новое поколение Land Rover Discovery - С бездорожьем на ты

Новый Land Rover Discovery - Land Rover Discovery 2017 С бездорожьем на ты
Кроссовер Land Rover Discovery SVX позиционируется как заводское исполнение с расширенным внедорожным потенциалом

Машина, созданная подразделением специальных автомобилей (SVO), обладает улучшенной внедорожной геометрией, увеличенными ходами пневмоподвески и высокопрофильными шинами. Бензиновый 5-литровый турбомотор развивает 525 л.с. и работает в связке с перенастроенным 8-диапазонным «автоматом». Присутствуют новейшая система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2 и активная гидравлическая система подавления кренов Hydraulic Active Roll Control (H-ARC). Внешне британский покоритель бездорожья отличается дополнительной пластиковой защитой нижней части кузова, светодиодными «люстрами» на крыше, штатной задней лебедкой и усиленными буксировочными проушинами.

Фото Land Rover Discovery

  • Land Rover Discovery 2017 «Пятый», ответьте «четвертому»!
  • Land Rover Discovery 2017 вид сзади
  • Land Rover Discovery 2017 на бруствере
  • Land Rover Discovery 2017 на бруствере
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Land Rover Discovery

Land Rover Discovery
Тест-драйвов
20
Двигателей
2
Комлектаций
10
Поколение
V
Цены
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до 6 326 000
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