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10 ноя 2020

Land Rover Discovery обзавелся новыми турбомоторами

Land Rover Discovery обзавелся новыми турбомоторами
Автор фото: фирма-производитель

Land Rover Discovery третьего поколения L462 выпускается с 2017 года. На пороге 2021-й, и компания провела его рестайлинг, который коснулся экстерьера, интерьера и технической части

Снаружи обновленный Discovery отличается от предшественника укрупненной решеткой, при этом она лишилась горизонтальных ламелей. Имитация отдушин в передних крыльях теперь окрашивается в цвет кузова (раньше была черной), изменена графика светодиодных фар и фонарей. В интерьере Discovery — новый руль от рамного внедорожника Defender, мультимедийная система Pivi Pro с экраном диагональю 11,4 дюйма с более качественной графикой и возможностью обновления по интернету. Улучшена также цифровая приборная панель, которая проецирует данные на лобовое стекло.

С рестайлингом Дискавери отказался от старых двигателей V6 в пользу рядных 3,0-литровых «шестерок». Базовой осталась 300-сильная бензиновая «четверка» объемом 2,0 литра, новый 3,0-литровый дизельный мотор в версии D250 выдает 249 л.с. мощности и 570 Нм крутящего момента, его форсированная модификация D300 получила 300 л.с. и 650 Нм. Топ-версия внедорожника оснащена 360-сильным бензиновым мотором. Все версии для Евросоюза имеют 48-вольтовый стартер-генератор, у нас этой особенности не будет. Коробка передач — 8-диапазонный «автомат», он обзавелся режимом для преодоления брода, после его отключения машина самопроизвольно станет использовать некоторое время тормоза, чтобы быстро просушить их от воды. Есть изменения и в ходовой части: внедорожник лишился пружинной подвески, теперь во всех комплектациях он оснащен пневматической с адаптивными амортизаторам

При написании новости использовалась информация:
Drom

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