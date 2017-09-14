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14 сен 2017

Land Rover представил экстремальный Discovery

Land Rover представил экстремальный Discovery
Автор фото: фирма-производитель

С каждым годом продукцию Land Rover все чаще называют «кроссоверами», а не внедорожниками. И ладно бы речь шла действительно о таких моделях. Британцы показывают цифры геометрической проходимости, глубины форсируемого брода, хвастаются большим дорожным просветом, но встретить современный Land Rover на бездорожье в последнее время можно не чаще Porsche Cayenne Turbo.

Тем не менее, люди, которые покупают такие автомобили в том числе и для преодоления серьезных преград остались. В отделении Special Vehicles Operations (SVO) задумались «а почему бы прямо с завода не давать владельцу такой машины сразу все необходимое, не заставляя его дорабатывать машину?». В итоге на свет появилась экстремальна версия Discovery SVX.

Внешне ее уж точно ни с одной другой не спутаешь: оранжевые петли тросов, выдерживающие до 6 тонн, лебедка в заднем свесе, две светодиодные балки на экспедиционном багажнике. В SVO говорят, что увеличили и дорожный просвет машины, на стандартном Discovery пневмоподвеска может поднять кузов до 283 мм, значит на такой версии клиренс явно больше 300 мм. Была доработана и сама подвеска: увеличились ходы амортизаторов, установлены активные стабилизаторы поперечной устойчивости, отключая которые можно заметно увеличить ходы колес на бездорожье.

SVO знакомо по подготовке «заряженных» версий кроссоверов и спорткаров, потому и под капот этой машины поставили 5-литровый V8 с компрессором мощностью 525 л.с. Такого силового агрегата в гамме обычного Land Rover Discovery нет.

Машина, показанная на автосалоне, не шоу-кар: SVO начнет сборку Land Rover Discovery SVX в следующем году.

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Land Rover

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