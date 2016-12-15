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15 дек 2016

Land Rover Discovery на российском рынке получил новую комплектацию

Land Rover Discovery на российском рынке получил новую комплектацию
Автор фото: неткаршоу.ком

Российское представительство британской компании Land Rover разработало специальную комплектацию для нового поколения внедорожника Discovery.

Новая комплектация британского внедорожника, созданная специально для российского рынка, основана на продвинутой комплектации SE с трехлитровым турбированном V6 на тяжелом топливе с отдачей 249 л.с..

В список технического оснащения новой версии входят все стандартные опции SE, в частности: система обогрева для всех кресел, лобового стекла и руля, пневмоподвеска, оптика со светодиодной «начинкой», полный комплект парковочных датчиков, камера заднего вида, функция стояночного обогрева салона и двигателя, навигационная система InControl Touch и 2-ступенчатая раздаточная КПП.

Но кроме всего вышеперечисленного, автомобиль будет поставляться с электроприводом для двери багажника, противотуманными фарами, кожаной отделкой кресел, полным комплектом «премиальных» ковриков, а также с цветовой схемой «металлик».

Стоит отметить, что все эти опции не являются новшеством – они были доступны для нового Discovery и ранее. При этом, стоимость новой, пока что неназванной комплектации, составляет 4 857 700 рублей – столько же будет стоить внедорожник в комплектации SE, если добрать все дополнительные опции в конфигураторе.

Официальные представители компании утверждают, что новая версия Discovery является компиляцией самых популярных у российских потребителей опций и предназначен для того, чтобы облегчить выбор конфигурации автомобиля. В компании ожидают, что именно новая комплектация продемонстрирует лучшие показатели продаж среди всех остальных.

Напомним, что в базовой версии S новое поколение внедорожника Discovery стоит от 4 033 000 рублей. Автомобиль с полным набором опций в комплектации First Edition обойдется будущему владельцу, как минимум, в 6 304 000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Lenta.ru, Авторевю, Автостат

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