Land Rover серьезно обновит внедорожник Discovery, чтобы с ним не прощаться

Discovery для Land Rover - модель очень важная, даже, пожалуй, знаковая. К сожалению, в последнее время наметилась тенденция к снижению спроса

Печальная статистика, к слову, не повредит политике компании – руководство Jaguar Land Rover хочет сохранить Discovery в строю. Глава Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре заявил, что компания собирается полностью переосмыслить внедорожник Discovery. Топ-менеджер считает, что ниша для Discovery остаётся. Defender будет играть роль максимально утилитарной модели, Range Rover останется для взыскательной публики. Discovery же адресуют семейным людям.

К слову, новый «Диско» мы увидим не раньше 2025 года. Причем в 2030 году автомобиль превратится в электрокар, так как политика компании подразумевает к этому времени полный отказ от ДВС.