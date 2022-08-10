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10 авг 2022

Land Rover серьезно обновит внедорожник Discovery, чтобы с ним не прощаться

Land Rover серьезно обновит внедорожник Discovery, чтобы с ним не прощаться
Автор фото: фирма-производитель

Discovery для Land Rover - модель очень важная, даже, пожалуй, знаковая. К сожалению, в последнее время наметилась тенденция к снижению спроса

Печальная статистика, к слову, не повредит политике компании – руководство Jaguar Land Rover хочет сохранить Discovery в строю. Глава Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре заявил, что компания собирается полностью переосмыслить внедорожник Discovery. Топ-менеджер считает, что ниша для Discovery остаётся. Defender будет играть роль максимально утилитарной модели, Range Rover останется для взыскательной публики. Discovery же адресуют семейным людям.

К слову, новый «Диско» мы увидим не раньше 2025 года.  Причем в 2030 году автомобиль превратится в электрокар, так как политика компании подразумевает к этому времени полный отказ от ДВС.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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