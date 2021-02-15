Мексиканцы адаптировали Land Rover Discovery под себя

Мексиканская автомобильная культура – крайне интересное явление и рассматривать ее можно с разных сторон, например, с точки зрения тюнинга

Да, Мексика – колыбель данного ремесла. Достаточно вспомнить знаменитые лоурайдеры – «прыгающие» автомобили с гидравлической подвеской. Но сейчас речь пойдет не про них, а про пикапы. В Мексике их тоже любят, а еще любят превращать в них обычные автомобили. Вот отличный пример – Land Rover Discovery от VA-K Innovation.

Что получилось? Представьте УАЗ «Патриот» в кузове пикап и добавьте к нему налет роскоши – получится данный рассматриваемый объект. Пусть новинка выглядит несколько монструозно, но объем работ действительно впечатляет – ведь машине полностью перекроили кузов и сделали с нуля грузовую платформу. К сожалению, гидравлическую подвеску устанавливать не стали, равно как и проводить «шаманские» операции с двигателем.