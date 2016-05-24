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ноя 2017

Рестайлинг Land Rover Range Rover Sport - Свет очей

Новый Land Rover Range Rover Sport - Land Rover Range Rover Sport 2017 Свет очей
Обновленный внедорожник Range Rover Sport сменил гардероб, освежил электронную начинку и разжился подключаемой гибридной установкой

Рестайлинговое исполнение британского SUV проще всего опознать по новым светодиодным блок-фарам. Они представлены сразу в четырех исполнениях, в том числе в адаптивном варианте Pixel-Laser LED со 144 стандартными и 4 лазерными диодами. Интересно выглядят также зауженная радиаторная решетка, усовершенствованные воздухозаборники и бамперы. Салон выполнен в стилистике кроссовера Velar. Главной компоновочной новацией стала сенсорная центральная консоль, верхний сенсорный дисплей имеет диагональ 10 дюймов, а 12-дюймовая цифровая «приборка» теперь предлагается уже в базовом исполнении. Кроме того, проекционный дисплей увеличился в размерах, модернизированы кресла, а передний подлокотник стал шире. В России обновленный Range Rover Sport предложат с турбодизелями мощностью от 249 до 339 л.с. и бензиновыми моторами с отдачей от 280 до 575 л.с. Наиболее производительный мотор – 575-сильный V8 – выделен топовому исполнению SVR. Такой автомобиль ускоряется до 100 км/ч за 4,5 с. Что касается гибридной модификации P400e, то в ее состав входят 2-литровый 300-сильный бензиновый двигатель и 116-сильный электромотор. Все версии Range Rover Sport сочетаются с полным приводом и 8-диапазонным «автоматом» ZF.

Фото Land Rover Range Rover Sport

  • Land Rover Range Rover Sport 2017 Мне бы в небо
  • Land Rover Range Rover Sport 2017 вид спереди
  • Land Rover Range Rover Sport 2017 вид спереди
  • Land Rover Range Rover Sport 2017 задний фонарь
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Land Rover Range Rover Sport

Land Rover Range Rover Sport
Тест-драйвов
9
Двигателей
6
Комлектаций
11
Поколение
II рестайлинг
Цены
от 4 501 000
до 8 466 000
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Land Rover Range Rover Sport

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