Range Rover Sport не смог нормально пройти лосиный тест

Испанские испытатели в очередной раз проверили партию автомобилей на лосином тесте, среди всех прочих оказался Range Rover Sport, который справился с испытанием недостаточно хорошо

Судите сами – чтобы получить условный зачет, машина должна пройти испытание (объехать препятствие и вернуться на траекторию в рамках габаритного коридора). На скорости в 77 километров в час. Если получилось быстрее – отлично! Окажись скорость ниже – провал.

Собственно, максимум, на который оказался способен Range Rover Sport – 69 километров в час. Входя в коридор на 70 или 71 км/ч, водитель не мог добиться правильного выполнения теста, задевая конусы.