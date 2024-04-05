Range Rover Sport получил темную версию Stealth Pack

Range Rover Sport 2025 модельного года обзаведется дополнительным пакетом внешней отделки под названием Stealth Pack. С такой опцией автомобиль станет на 11 235 фунтов дороже (1,3 миллиона рублей)

Stealth Pack включает темно-серый цвет кузова Carpathian Grey с матовой защитной пленкой и глянцево-черную Narvik Black крышу, шильдики и вставки на бамперах. Также автомобиль внешне отличается 23-дюймовыми эксклюзивными глянцево-черными колесными дисками и черными суппортами. Отделка интерьера выполнена из кожи светлого оттенка Light Cloud Windsor или темного Ebony Windsor.

Никаких изменений в силовой установке для данной версии нет. Напомним, что Range Rover Sport предложен с бензиновыми и дизельными 6-цилиндровыми двигателями объемом 3,0 л. Все комплектуются 8-ступенчатым автоматом. Привод - полный.