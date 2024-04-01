В этом году покажут электрический Range Rover Sport

Стало известно, что следующим электрическим Range Rover после недавно анонсированного EV станет версия Sport. В общей сложности до 2025 года Jaguar Land Rover планирует вывести на рынок 6 новых электрических моделей

Пока никакие подробности про новинку не раскрываются. Известно, что электрический Sport будет сконструирован на платформе MLA, на которой также базируются модели Range Rover с традиционными силовыми установками. Предполагается, что аккумуляторы будут заряжаться под напряжением в 800 вольт, а максимальная мощность зарядки составит 270 кВт. Что касается силовой установки, то в компании пообещали, что она по мощности будет сравнима с двигателем V8.

Помимо Range Rover Sport EV в этом году компания может представить и электрический Velar. Модель прошла “зимние” испытания и уже была запечатлена на шпионских фотографиях. Позже электрифицированный модельный ряд пополнится Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport и Land Rover Defender.