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1 апр 2024

В этом году покажут электрический Range Rover Sport

В этом году покажут электрический Range Rover Sport
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что следующим электрическим Range Rover после недавно анонсированного EV станет версия Sport. В общей сложности до 2025 года Jaguar Land Rover планирует вывести на рынок 6 новых электрических моделей

Пока никакие подробности про новинку не раскрываются. Известно, что электрический Sport будет сконструирован на платформе MLA, на которой также базируются модели Range Rover с традиционными силовыми установками. Предполагается, что аккумуляторы будут заряжаться под напряжением в 800 вольт, а максимальная мощность зарядки составит 270 кВт. Что касается силовой установки, то в компании пообещали, что она по мощности будет сравнима с двигателем V8.

Помимо Range Rover Sport EV в этом году компания может представить и электрический Velar. Модель прошла “зимние” испытания и уже была запечатлена на шпионских фотографиях. Позже электрифицированный модельный ряд пополнится Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport и Land Rover Defender. 

При написании новости использовалась информация:
autocarindia

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