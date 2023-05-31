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31 май 2023

Range Rover Sport получил самую мощную версию

Range Rover Sport получил самую мощную версию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Land Rover представила новую модификацию Range Rover Sport с обозначением SV, ставшую самой мощной в истории

Под капотом данного внедорожника находится турбированный мотор V8, который развивает 635 лошадиных сил, что на 60 «лошадей» больше, чем выдавал пятилитровый компрессорный V8 на Range Rover SVR предыдущего поколения. До ста автомобиль разгоняется за три с половиной секунды при максимальной скорости в 290 километров в час.

Надо сказать, что такие показатели обеспечиваются и снижением веса самой машины.  Инженеры применили в конструкции много карбоновых элементов – капот, обвес и т.д. Тормоза здесь выполнены из керамики.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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