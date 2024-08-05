Появились первые изображения электрического Range Rover Sport

В интернете появились первые шпионские снимки нового электрического Range Rover Sport, который сейчас проходит дорожные испытания в Европе

На фотографиях можно заметить, что версия Sport будет не сильно отличаться от стандартного электрического Range Rover, элементы дизайна которого показали в прошлом году. Судя по всему, дизайнеры немного изменили вставку под решетку радиатора, бампера и задние блоки фар, которые у Sport будут горизонтальные. Напомним, что Range Rover и Range Rover Sport построены на одной платформе MLA Flex.

Предполагается, что презентация Range Rover Sport состоится в этом году, а рыночный дебют модели произойдет во второй половине 2025 года. О мощности силовой установки пока информации нет, но известно, что она будет двухмоторная. Электрический кроссовер получит аккумулятор емкостью 100 кВт*ч, который позволит преодолеть не менее 500 км на одном заряде.