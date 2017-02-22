Пресс-служба британской компании Land Rover подтвердила слухи о создании принципиально нового кроссовера со старым именем – Range Rover Velar.

Британский автопроизводитель официально подтвердил информацию о разработке нового спортивного внедорожника, которая ранее появилась во многих профильных СМИ. В компании в общих чертах рассказали о своих планах относительно автомобиля и даже показали первое тизерное изображение, однако не стали вдаваться в технические детали.

По предварительной информации, автомобиль будет позиционировать как внедорожник для езды по дорогам общего пользования, что будет отражено в его экстерьере. Для разработки внутреннего убранства в качестве отправной точки будет использоваться салон электрического концепт-кара I-Pace, который дебютировал еще в ноябре прошлого года.

Как полагают эксперты в отрасли, новика будет построена на платформе IQ, что породнит его с другим представителем SUV-сегмента из линейки Jaguar – F-Pace, а для сокращения массы автомобиля кузов будет выполнен, большей частью из алюминия. Интересно, что несмотря на свое позиционирование, Range Rover Velar будет поставляться исключительно с системой полного привода, но без специальных «внедорожных» настроек для трансмиссии.

На начальном этапе моторная гамма новинки будет составлена из четырехцилиндровых силовых агрегатов из семейства Ingenium как на дизельном, так и бензиновом топливе. В будущем к ним будут добавлены и шестицидиндровые двигатели. Кроме того, Velar имеет все шансы получить «горячую» модификацию, под капотом которой будет установлен V8, и гибридную версию.

«Мы называем Velar авангардом Range Rover. Он принесет бренду новое измерение современности и элегантности», — заявил главный дизайнер Land Rover Джерри Макговерн.