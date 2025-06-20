Land Rover представил Defender Trophy Edition, вдохновленный соревнованиями Camel Trophy

Компания Land Rover анонсировала новую спецверсию внедорожника Defender 110 Trophy Edition, вдохновленную соревнованиями Camel Trophy

Главной внешней особенность модели стал песочно-желтый цвет кузова Deep Sandglow Yellow, как у классического Land Rover Defender, участвовавшего в соревнованиях в 80-х годах. Также доступен зеленый цвет Keswick Green. Обе версии получили черные капот и пластиковый обвес. В оснащение входят 20-дюймовые колесные диски и внедорожные шины.

Для поклонников настоящего оффроуда доступен пакет аксессуаров Trophy Edition Accessory Pack, стоимость которого составляет 6 700 долларов. В него входят грузовая платформа на крыше, лестница, боковые кофры и шноркель. Стоимость самой спецверсии будет начинаться от 120 000 долларов (9,4 млн рублей).