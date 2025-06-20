Автомобильный портал Motorpage
20 июн 2025

Land Rover представил Defender Trophy Edition, вдохновленный соревнованиями Camel Trophy

Land Rover представил Defender Trophy Edition, вдохновленный соревнованиями Camel Trophy
Автор фото: фирма-производитель

Компания Land Rover анонсировала новую спецверсию внедорожника Defender 110 Trophy Edition, вдохновленную соревнованиями Camel Trophy

Главной внешней особенность модели стал песочно-желтый цвет кузова Deep Sandglow Yellow, как у классического Land Rover Defender, участвовавшего в соревнованиях в 80-х годах. Также доступен зеленый цвет Keswick Green. Обе версии получили черные капот и пластиковый обвес. В оснащение входят 20-дюймовые колесные диски и внедорожные шины.

Для поклонников настоящего оффроуда доступен пакет аксессуаров Trophy Edition Accessory Pack, стоимость которого составляет 6 700 долларов. В него входят грузовая платформа на крыше, лестница, боковые кофры и шноркель. Стоимость самой спецверсии будет начинаться от 120 000 долларов (9,4 млн рублей).

При написании новости использовалась информация:
autocar

Комментарии к новости

Последние новости

...
Land Rover Freelander 2 (2013)

Новый Land Rover Freelander построят на базе китайской платформы Chery

16 мая 2025
Heritage Spirit of Cyprus Valiance Convertible

Land Rover Defender получил спецверсию от Heritage Customs, посвященную Средиземноморью

15 октября 2024
Land Rover Defender 110 Eivissa

Land Rover представил новую спецверсию Defender, посвященную острову Ибица

24 сентября 2024
Land Rover Defender

Land Rover вернула к жизни Defender первого поколения с двигателем V8

30 августа 2024
Range Rover Sport

Появились первые изображения электрического Range Rover Sport

05 августа 2024
Land Rover Defender Octa (2025)

Представлен самый мощный Land Rover Defender Octa

03 июля 2024

 Новости Land Rover

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

VGV U70 Pro - vgv u70 pro (2024) китайская марка, немецкий дизайн, белорусское производство Тест драйв
20 июня 2025

VGV U70 Pro
"Китайская марка, немецкий дизайн, белорусское производство"
SOUEAST S07 - soueast s07 (2025) полный привод, «автомат», chery
Тест драйв
14 июня 2025

SOUEAST S07
"Полный привод, «автомат», Chery"
KGM Rexton - kgm rexton (2025) сегодня, но по семь
Тест драйв
09 июня 2025

KGM Rexton
"Сегодня, но по семь"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 6 0 4 0