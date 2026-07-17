Представлен электрический Range Rover Sport

Компания Land Rover показала электрическую версию обновленного Range Rover Sport. Полноценная премьера новинки состоится позже, в 2026 году, однако уже сейчас марка раскрыла первые подробности о будущем флагмане

Управляющий директор Range Rover Мартин Лимперт заявил, что электрическая версия станет самым динамичным и быстрым Range Rover Sport за всю историю модели. Показанные в Гудвуде прототипы сохранили дизайн кузова актуального Range Rover Sport, который дебютировал в 2022 году. Отличить «электричку» можно только по иным колесным дискам и фирменной световой проекции при открытии дверей. При этом не исключено, что серийная версия может получить ряд и других визуальных отличий. Если судить по тестовым образцам, которые заметили фотошпионы на Нюрбургринге, то модель также получит оригинальные бампера и светодиодные фары. Изображений салона пока нет.

О силовой установке информации пока немного. Известно, что кроссовер оснастят двумя электромоторами суммарной мощностью 542 л.с. Привод – полный. При этом Land Rover подтвердили, что электрическая модификация не заменит традиционные версии. В линейке Range Rover Sport по-прежнему останутся бензиновые и дизельные 6-цилиндровые моторы, бензиновый V8 в составе мягкогибридной системы, а также подзаряжаемые гибридные установки.