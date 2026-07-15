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15 июл 2026

Jaguar Land Rover завершил производство автомобилей в Китае

Jaguar Land Rover завершил производство автомобилей в Китае
Автор фото: фирма-производитель

С июля 2026 года дилерская сеть прекратила закупки всех моделей китайской сборки, а последним автомобилем, покинувшим местные склады, стал Range Rover Evoque L

Финальная распродажа сопровождалась достаточно крупными скидками. Сообщается, что популярный в Китае Evoque L предлагался в июне за 180 000 юаней, что эквивалентно 2 млн рублям.

После завершения локального производства Jaguar Land Rover сосредоточится на продаже импортных моделей семейств Range Rover, Defender и Discovery. Одновременно ожидается дальнейшее сокращение дилерской сети с нынешних 90 центров до 40 или 50.

Стоит отметить, что за последние годы позиции Jaguar Land Rover в Китае заметно ослабли. В 2017 году продажи бренда достигли рекордных 146 400 автомобилей, однако к 2025 году этот показатель сократился примерно до 26 000 машин. Среди основных причин называют редкое обновление модельного ряда, запоздалый переход к электромобилям и усиление конкуренции со стороны китайских производителей Aito, Nio, Li Auto и Zeekr, которые активно развивают интеллектуальные системы и новые силовые установки.

Однако это не значит, что компания сворачивает свою деятельность на китайском рынке. Освободившийся завод в Чаншу уже готовится к новой задаче. В рамках соглашения между Chery и Jaguar Land Rover предприятие займется выпуском электромобилей бренда Freelander. Цифровым оснащением моделей займется компания Huawei. Первый серийный электрокар Freelander должен дебютировать на китайском рынке во второй половине 2026 года.

При написании новости использовалась информация:
Carnewschina

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