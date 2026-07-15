Jaguar Land Rover завершил производство автомобилей в Китае

С июля 2026 года дилерская сеть прекратила закупки всех моделей китайской сборки, а последним автомобилем, покинувшим местные склады, стал Range Rover Evoque L

Финальная распродажа сопровождалась достаточно крупными скидками. Сообщается, что популярный в Китае Evoque L предлагался в июне за 180 000 юаней, что эквивалентно 2 млн рублям.

После завершения локального производства Jaguar Land Rover сосредоточится на продаже импортных моделей семейств Range Rover, Defender и Discovery. Одновременно ожидается дальнейшее сокращение дилерской сети с нынешних 90 центров до 40 или 50.

Стоит отметить, что за последние годы позиции Jaguar Land Rover в Китае заметно ослабли. В 2017 году продажи бренда достигли рекордных 146 400 автомобилей, однако к 2025 году этот показатель сократился примерно до 26 000 машин. Среди основных причин называют редкое обновление модельного ряда, запоздалый переход к электромобилям и усиление конкуренции со стороны китайских производителей Aito, Nio, Li Auto и Zeekr, которые активно развивают интеллектуальные системы и новые силовые установки.

Однако это не значит, что компания сворачивает свою деятельность на китайском рынке. Освободившийся завод в Чаншу уже готовится к новой задаче. В рамках соглашения между Chery и Jaguar Land Rover предприятие займется выпуском электромобилей бренда Freelander. Цифровым оснащением моделей займется компания Huawei. Первый серийный электрокар Freelander должен дебютировать на китайском рынке во второй половине 2026 года.