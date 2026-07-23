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23 июл 2026

Land Rover представил электрический Range Rover GT

Land Rover представил электрический Range Rover GT
Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд марки Range Rover пополнился новой моделью «гранд-турер» GT. Она придет на смену Velar, которому ранее пророчили электрическое будущее

Главной особенностью модели стал кузов в стиле кросс-купе. Можно заметить также, что модель получила оригинальные светодиодные фары, панель в цвет кузова на месте привычной решетки радиатора, а также скрытые дверные ручки. При этом по своим размерам и пропорциям он ближе Range Rover Sport, чем к Velar. Интерьер также выполнен в новом стиле. Дизайнеры сохранили минималистичный подход, отказавшись от большого количества физических кнопок, однако при этом не стали полностью заполнять переднюю панель экранами. За рулем остались традиционные подрулевые переключатели и несколько физических клавиш, хотя управление климат-контролем перенесено на центральный дисплей. Покупателям предложат версии с 4- и 5-местным салоном.

В основе новинки лежит новая платформа EMA, которая ранее не использовалась ни на одной модели Land Rover. На первом этапе GT будет выпускаться исключительно с электрической силовой установкой. Позже компания планирует добавить в линейку гибридную модификацию. Технические характеристики пока не сообщаются.

При написании новости использовалась информация:
rangerover

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