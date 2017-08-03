Новое поколение Lexus ES - Окно в Европу

Lexus ES седьмого поколения получил статус глобального продукта, стал более драйверским, технологичным и шикарным, переняв эстафету сразу у двух моделей

Японский премиальный бизнес-седан замещает одновременно своего переднеприводного предшественника образца 2012 года и «четырехдверку» GS с заднеприводной компоновкой и неконкурентоспособным ценником. Такая рокировка вкупе с революционной технической модернизацией открыла для ES рынок Западной Европы – предшествующие генерации модели, напомним, продавались только в Северной Америке, Азии и Восточной Европе.

Экстерьер бизнес-седана исполнен в стилистике флагманской модели LS. Высокий статус подчеркивают заостренные формы светодиодной оптики, монументальная радиаторная решетка и кузовные элементы с фасками, напоминающими об искусстве оригами. На восприятие модели влияют также пересмотренные пропорции. В результате переезда на новую платформу GA-K колесная база увеличилась на внушительные 50 мм (до 2870 мм). При этом ES стал на 65 мм длиннее (4980 мм), на 45 мм шире (1865 мм) и на 5 мм ниже предшественника (1445 мм). Длинный, как рояль, капот, покатая крыша и высокая поясная линия, в свою очередь, усиливают сходство с заднеприводными четырехдверными купе.

Салон ES радикально переработан и напоминает теперь интерьеры флагмана LS и спорткупе LC. Передовой мультимедийный комплекс с тачпадом, 12,3-дюймовым дисплеем и голосовым управлением, беспроводная зарядка, виртуальная «приборка», фирменные рычажки выбора режимов движения у козырька щитка приборов и изысканные материалы отделки – все это уже знакомый по другим новинкам Lexus, синтез роскоши и спортивной атрибутики.

Что касается ходовых характеристик, то японский автопроизводитель обещает солидную прибавку драйва без жертв в комфорте. Новая платформа позволила понизить центр масс и увеличить жесткость кузова на кручение. Обе подвески – независимые, электроусилитель руля установлен непосредственно на рейке, а шасси настроено в сравнении с предшественником плотнее. Кроме того, впервые для модели предложено «заряженное» исполнение F Sport с адаптивным шасси, 19-дюймовыми колесами и более спортивными настройками двигателя и коробки передач.

Еще одна новация – модернизированная гибридная силовая установка с отдачей 218 л.с., объединяющая 2,5-литровый бензиновый мотор, электродвигатель, вариатор и никель-металлогидридную тяговую батарею. На европейский рынок модель будет поставляться исключительно в гибридном исполнении (Lexus ES 300h), для остального мира предусмотрены также модификации с бензиновыми «атмосферниками». Топовой версии ES 350 выделен 3,5-литровый V6 с отдачей 306 л.с. (для нашей страны этот двигатель дефорсируют до 250 л.с.). Анонсированы также модификации ES 200 и ES 250 (отдача не уточняется) и новая 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. Продажи бизнес-седана на большинстве рынков начнутся в сентябре.