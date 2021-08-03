Стартовали продажи обновленного Lexus ES

На днях стартовал приём заказов на обновлённый Lexus ES в России. Элегантный бизнес-седан получил ряд улучшений: оптимизированную подвеску, новый для модели двигатель и ряд передовых технологий для безопасности и комфорта. Смелый дизайн модели седьмого поколения отличается низкой и удлинённой линией капота и новыми элементами экстерьера

Давайте сразу расскажем о технических новшествах. Итак, под капотом ES действительно появился новый агрегат - 2,0 литра и мощностью 150 л. с. с увеличенной степенью сжатия, системой изменения фаз газораспределения и комбинированным впрыском. Мотор работает в паре с вариатором. У данной силовой установки есть и альтернатива в виде уже знакомого мотора V6 (3.5-литра, 249 лошадиных сил). Двигатель 2.5 также остался в строю. Инженеры поработали и с подвеской, откалибровав амортизаторы.

Что касается оснащения, то уже в начальной комплектации Comfort доступны комплекс сервисов Lexus Connected Services и мультимедийная система с сенсорным дисплеем. Все комплектации оснащаются светодиодными линзованными фарами ближнего и дальнего света, ключами Smart Key с запуском двигателя кнопкой, системой Start&Stop и интеллектуальной системой доступа в автомобиль, двухзонным климат-контролем (топовые комплектации — трёхзонным), системой помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального, звукового оповещения и автоматического торможения (RCTAB), системой мониторинга «слепых зон» в боковых зеркалах (BSM), люком с электроприводом и 10 подушками безопасности.