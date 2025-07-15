Автомобильный портал Motorpage
15 июл 2025

Lexus ES получил кузов универсал, но только на экране

Lexus ES получил кузов универсал, но только на экране
Автор фото: фирма-производитель

На днях цифровой художник Theophilus Chin представил виртуальный рендер Lexus ES Sport Cross. Это стильный универсал на базе популярного седана ES, который мог бы стать конкурентом BMW 5 Series Touring и Mercedes-Benz E-Class Estate

По задумке автора, в основе концепта лежит платформа TNGA-K, а внешне ES Sport Cross объединяет знакомые черты седана и элементы от электрического Lexus RZ. Особое внимание привлекают боковые стекла, которые плавно переходят на окно багажника, что еще ярче создает эффект “парящей крыши”. Также здесь можно заметить два раздельных небольших спойлера по краям.

Силовая установка могла бы быть гибридной или полностью электрической. В качестве базового варианта предлагается электромотор мощностью 338 л.с. и аккумулятор на 75 кВт*ч, которого хватало бы примерно на 530 км запаса хода по циклу WLTP.

При написании новости использовалась информация:
autoevolution

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lexus ES (2025)

Lexus ES прибавил в размерах и стал электрокаром

24 апреля 2025
Lexus ES (2025)

Lexus ES получил обновление

18 ноября 2024
Lexus ES 350 (2021)

Стартовали продажи нового Lexus ES

22 октября 2021
Lexus ES (2022)

Стартовали продажи обновленного Lexus ES

03 августа 2021
Lexus ES (2022)

Lexus представил новый ES

19 апреля 2021
Lexus ES (2020)

В Россию приехала новая версия Lexus ES

08 сентября 2020

 Новости Lexus ES

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Omoda C7 - omoda c7 (2024) градус авангарда Тест драйв
11 июля 2025

Omoda C7
"Градус авангарда"
SOUEAST S09 - soueast s09 (2025) большой suv из семьи chery
Тест драйв
04 июля 2025

SOUEAST S09
"Большой SUV из семьи Chery"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) забудьте о частых заправках
Тест драйв
27 июня 2025

Exeed Exlantix ET
"Забудьте о частых заправках"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 6 1 2 0