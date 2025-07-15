Lexus ES получил кузов универсал, но только на экране

На днях цифровой художник Theophilus Chin представил виртуальный рендер Lexus ES Sport Cross. Это стильный универсал на базе популярного седана ES, который мог бы стать конкурентом BMW 5 Series Touring и Mercedes-Benz E-Class Estate

По задумке автора, в основе концепта лежит платформа TNGA-K, а внешне ES Sport Cross объединяет знакомые черты седана и элементы от электрического Lexus RZ. Особое внимание привлекают боковые стекла, которые плавно переходят на окно багажника, что еще ярче создает эффект “парящей крыши”. Также здесь можно заметить два раздельных небольших спойлера по краям.

Силовая установка могла бы быть гибридной или полностью электрической. В качестве базового варианта предлагается электромотор мощностью 338 л.с. и аккумулятор на 75 кВт*ч, которого хватало бы примерно на 530 км запаса хода по циклу WLTP.