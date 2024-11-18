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18 ноя 2024

Lexus ES получил обновление

Lexus ES получил обновление
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lexus представила рестайлинг премиального седана ES. Презентация прошла в Китае в рамках автосалона в Гуанчжоу. Автомобиль получил доработки во внешности и оснащении, но силовая установка осталась прежней

Узнать обновленный Lexus ES можно по иным матричным фарам, получившим дополнительные L-образные светодиодные элементы. Также изменились и задние блоки фар. Форма решетки радиатора осталась прежней, но получила наполнение из множества прямоугольных элементов. Завершает внешний образ новый дизайн колесных дисков диаметром 17 или 18 дюймов в зависимости от комплектации. Внутри установлен более крупный экран мультимедийной системы диагональю 14 дюймов. Отдельного блока климат-контроля больше нет, теперь управление температурами происходит через центральный экран. Сиденье и рулевое колесо остались прежними.

В Китае Lexus ES будет комплектоваться 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 173 л.с. или 2,5-литровым с электродвигателем в составе 218-сильной гибридной установки. Коробка в обоих случаях вариатор. Привод может быть только передним.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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