Стартовали продажи нового Lexus ES

21 октября 2021 года официальные дилерские центры Lexus в России, Республике Беларусь и Армении начали продажи обновлённого Lexus ES. Автомобиль получил изменения экстерьера и новые агрегаты. Цены на автомобиль стартуют с отметки в 3514000 рублей

Давайте сразу расскажем про них. Lexus ES построен на той же самой платформе, что и Toyota Camry. Она, к слову, не так давно получила в свое распоряжение сочетание двухлитрового 150-сильного двигателя и вариатора. Теперь, эта же связка доступна и на Lexus ES. Отметим, что текущие двигатели 200-сильный 2.5 и 249-сильный 3.5 V6 остались в строю. Оба двигателя работают в паре с обычным 8-ступенчатым автоматом.

Дизайн автомобиля изменился незначительно. Самые заметные новшества – два новых цвета серо-серебристых оттенков - Sonic Platinum и Sonic Grey. Салон тоже получил новый цвет отделки Mauve (коричневый). Отметим, что машина получила новый мультимедийный комплекс с функцией синхронизации со смартфоном через протоколы Apple CarPlay и Android Auto.

Также в Lexus ES появился комплекс сервисов Lexus Connected Services с точкой доступа к Wi-Fi-сети, опцией «Найти мой автомобиль», историей поездок с анализом характера вождения и другими функциями. Обновлённый бизнес-седан получил комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System+ с системами обнаружения пешеходов и распознавания препятствий.