Новое поколение Lexus LS - Философия гостеприимства

Пятое поколение флагманского седана Lexus LS позиционируется японским автопроизводителем как квинтэссенция роскоши и национальных традиций

Создатели самого крупного премиального седана Lexus постарались на славу: габаритами и пропорциями флагманский седан напоминает океанскую яхту, при этом по меркам одного из самых консервативных сегментов выглядит настоящим революционером. Взгляните хотя бы на огромную радиаторную решетку в виде веретена, на лихой изгиб подоконной линии или на дополнительную секцию окон в районе задних стоек, и сразу станет понятно – стилисты перешли на новый, чрезвычайно яркий дизайнерский язык.

Новинка базируется на современной модульной платформе GA-L, дебютировавшей на купе LC 500. Неудивительно, что в сравнении с предшественником LS новой генерации заметно прибавил в габаритах – 5235х1900х1450 мм при колесной базе 3125 мм. При этом за счет широкого использования алюминия в конструкции кузова и шасси «японец» сбросил 90 кг.

В салоне – шик с восточным колоритом. Дорогая кожа и дерево, обработанное с применением технологии лазерной резки. Широкие передние кресла имеют 28 режимов настройки (включая подогрев, охлаждение и массаж) и мощную боковую поддержку, которая при разблокировании замков распрямляется для удобства посадки. Задним пассажирам еще комфортнее: их сиденья имеют не только функцию обогрева, вентиляции и массажа, но за доплату доступна также выдвигающаяся подставка для ног.

Данные мультимедийной системы выводятся на 12,3-дюймовый сенсорный монитор центральной консоли. Слух призвана усладить люксовая акустическая система Mark Levinson с системой активного шумоподавления. А помимо штатной пневмоподвески о комфорте радеют даже колесные диски диаметром 19 и 20 дюймов, которые имеют полую структуру обода, позволяющую уменьшить резонанс, создаваемый шинами.

Список электронных ассистентов кажется нескончаемым – комплекс предотвращения столкновений, элементы автопилотирования, уникальная система прогнозирования дорожной ситуации с проецированием данных на лобовое стекло, системы считывания дорожных знаков и распознавания пешеходов...

Пока разработчики продемонстрировали лишь заднеприводное исполнение модели, оснащенное 3,5-литровой «битурбошестеркой» мощностью 415 л.с., 10-диапазонным «автоматом» Aisin и задним приводом. Но уже анонсированы и полноприводные модификации. Заявленный разгон до 96 км/ч у заднеприводной версии – 4,5 с.a