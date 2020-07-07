Lexus показал обновленный седан LS

Флагманский седан японского бренда получил слегка измененную внешность, а также стал быстрее и комфортнее

От предшественника рестайлинговый LS можно отличить благодаря другому переднему бамперу и радиаторной решетке, на который появился модуль с сенсором системы полуавтономного управления. Кроме того, седан получил новые адаптивные фары, дебютировавшие в 2019 году на модернизированном RX.

В техническом плане у бензиновой версии LS500 увеличен крутящий момент на небольших оборотах, что помогло сделать реакцию на резкое нажатие газа более острой. Гибрид LS500h научился получать больше помощи от батареи, благодаря чему его разгон тоже стал более выраженным. Точные характеристики не приводятся. До обновления мощность LS500 составляла 422 л.с., LS500h — 359 л.с. Кроме того на автомобиле была внедрена подвеска Adaptive Variable Suspension, которая повышает комфорт при использовании шин типа Run Flat. Изменены опоры двигателя ради снижения передаваемых на кузов вибраций. В дополнение к этому инженеры интегрировали систему активного шумоподавления.

Отметим, что для LS будет доступна система Lexus Teammate, которая сможет управлять автомобилем без участия водителя. Она способна совершать перестроения, обгоны и так далее. Также компьютер умеет подстраивать стиль вождения под текущую дорожную обстановку. В перспективе японская компания обещает обновлять возможности Teammate «по воздуху».