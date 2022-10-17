Представлен обновленный Lexus LS

Компания Lexus объявила о доработках флагманского седана LS для домашнего рынка в рамках нового модельного года

Внешность автомобиля не изменилась совершенно, зато в интерьере появился новый мультимедийный комплекс с оптимизированным голосовым интерфейсом и новыми динамиками, что должно обеспечить высокое качество звука. Доработали и набор водительских ассистентов, внедрив функционал автоматического перестроения и уменьшив количество слепых зон в работе камер.

Некоторые изменения произошли и в технической части. Силовые установки остались без изменений, но инженеры доработали заднюю подвеску, сделав ее более жесткой. Была изменена форма рычагов, установлены новые стабилизаторы и произведена калибровка амортизаторов.