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17 окт 2022

Представлен обновленный Lexus LS

Представлен обновленный Lexus LS
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lexus объявила о доработках флагманского седана LS для домашнего рынка в рамках нового модельного года

Внешность автомобиля не изменилась совершенно, зато в интерьере появился новый мультимедийный комплекс с оптимизированным голосовым интерфейсом и новыми динамиками, что должно обеспечить высокое качество звука. Доработали и набор водительских ассистентов, внедрив функционал автоматического перестроения и уменьшив количество слепых зон в работе камер.

Некоторые изменения произошли и в технической части. Силовые установки остались без изменений, но инженеры доработали заднюю подвеску, сделав ее более жесткой. Была изменена форма рычагов, установлены новые стабилизаторы и произведена калибровка амортизаторов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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