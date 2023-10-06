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6 окт 2023

Lexus LS перешел в следующий модельный год

Lexus LS перешел в следующий модельный год
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Lexus представила обновленный седан LS. Продажи начнутся 16 октября. Стоимость начинается от 10 940 000 йен (примерно 7 330 000 рублей)

Внешний облик автомобиля не изменился. Разработчики увеличили жесткость кузова и некоторых элементов подвески. Как отмечают в компании, задние амортизаторы были откалиброваны для более плавной езды в режиме Comfort. В салоне установлена новая мультимедийная система диагональю 12,3 дюйма. В нее встроен усовершенствованный голосовой помощник и добавлены функции Apple CarPlay. Также заявлен усовершенствованный автопилот Teammate. Система камер кругового обзора способна отображать происходящее под днищем автомобиля. Теперь базовое оснащение включает как передние, так и задние видеорегистраторы.

Напомним, что актуальное поколение Lexus LS оснащается бензиновыми агрегатами объемом 3,5 или 3,4 литра. Мощность - 316 л.с. (380 Нм) и 422 л.с. (600 Нм). Трансмиссия - 10-ступенчатый “автомат”. Привод - задний и полный соответственно. Также есть гибридная модификация на основе бензинового мотора объемом 3,5 л. Суммарная мощность - 354 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Трансмиссия - 4-ступенчатый “автомат”. Привод предложен задний или полный.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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