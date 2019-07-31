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31 июл 2019

На тестах замечен водородный Lexus LS

На тестах замечен водородный Lexus LS

В США фотошпионы сфотографировали Lexus LS, укутанный в камуфляж, вместе с которым ездят серийные Hyundai NEXO и Toyota Mirai с водородными силовыми установками

Седан нового поколения покрыт плотным камуфляжем, поэтому лишь некоторые его детали можно рассмотреть. Модель получит обновленную радиаторную решетку, а вот передние и задние фары останутся прежними. Также сообщается, что новинка получит новую оптику. В остальном, облик модели будет идентичен обычному седану LS.

Что касается силовой установки, то технические характеристики  водородного седана пока неизвестны. Предполагается, что Lexus LS будет использовать улучшенную версию двигателя, который имела Toyota Mirai, продающаяся с 2014 года. Если проводить аналогии с этой моделью, то новинка должна также получить и полный привод.

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