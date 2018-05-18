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18 май 2018

Известно имя нового флагмана Lexus

Известно имя нового флагмана Lexus
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lexus зарегистрировала в США права на индекс LQ, именно под ним будет производиться новый флагманский кроссовер компании.

Кроссовер Lexus LQ должен появиться на свет в ближайшие два-три года, он сменит морально и технически устаревший внедорожник LX. Новый кроссовер позаимствует стилистику у концепта Lexus LF-1 Limitless, который компания показала в январе на автосалоне в Детройте.

Обликом концепта занималась калифорнийская студия компании Toyota CALTY. Именно она сделала, например, концепт FT-1, который в этом году без больших изменений переродится в серийную Toyota Supra. Так, что, в принципе, по LF-Limitless можно судить о том, каким через лет пять будет серийный кроссовер Lexus.

Машина выполнена в фирменной стилистике с хорошо-узнаваемой радиаторной решеткой «веретено», правда, здесь она достигла исполинских размеров. У кроссовера слегка ниспадает линия крыши, огромные колесные арки с 22-дюймовыми колесами, вместо крыши – панорамный стеклянный верх, который визуально перетекает в стекло задней двери.

Интерьер был сделан по принципу максимальной роскоши и комфорта для каждого пассажира. Вокруг водителя образован своеобразный кокпит, вместо приборной панели жидкокристаллический дисплей, все кнопки заменены на сенсорные экраны. У переднего пассажира более «воздушное» окружение, настраивающее на расслабленный лад. Перед ногами пассажиров второго ряда гигантский запас пространства, а к их услугам индивидуальные мониторы, с помощью которых можно управлять климат-контролем или мультимедийной системой.

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При написании новости использовалась информация:
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